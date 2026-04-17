बिहार: पूर्णिया में 40,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में दो अधिकारी गिरफ्तार

पटना, 17 अप्रैल (आईएएनएस)। बिहार सतर्कता जांच ब्यूरो ने शुक्रवार को पूर्णिया जिले में 40,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में दो सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया।

प्रतिनिधि - राजस्व कर्मचारी लाल बाबू राजक और अभिलेखागार कर्मचारी रूमी कुंडू को पूर्णिया पूर्वी ब्लॉक कार्यालय में सतर्कता दल द्वारा बिछाए गए जाल में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।

इस कार्रवाई से प्रशासनिक तंत्र में चिंता पैदा हो गई है, खासकर ऐसे समय में जब राज्य में राजस्व विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं।

यह मामला गुलाबबाग (वार्ड नंबर 35) की निवासी ललिता देवी की शिकायत से शुरू हुआ, जिन्होंने आरोप लगाया कि उनकी जमीन का केवला (स्वामित्व पत्र) ब्लॉक सूची में डाल दिया गया था।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि अधिकारियों ने ब्लॉक सूची से नाम हटाने और भूमि अभिलेखों को सही करने के लिए 50,000 रुपए की मांग की थी।

शिकायत की पुष्टि करने के बाद सतर्कता विभाग ने एक जाल बिछाया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपियों को रिश्वत की राशि का एक हिस्सा लेते हुए गिरफ्तार किया गया।

प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि भूमि अभिलेखों में हेराफेरी और सरकारी पदों के दुरुपयोग से जुड़े एक संगठित गिरोह का हाथ है।

राजस्व कर्मचारी के पद पर तैनात लाल बाबू राजक प्रमुख शहरी क्षेत्रों (हल्का 1ए, 1बी, 1सी) का कार्यभार संभाल रहे थे, जबकि अभिलेखागार अनुभाग में कार्यरत रूमी कुंडू दस्तावेज स्कैनिंग और अभिलेख प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार थीं।

अधिकारियों को संदेह है कि दोनों ने मिलकर भूमि अभिलेख प्रणाली में प्रक्रियात्मक बाधाओं का फायदा उठाया और कथित तौर पर नागरिकों से दस्तावेजीकरण और अभिलेख सुधार संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए पैसे की मांग की।

इन गिरफ्तारियों ने जमीनी स्तर पर भूमि प्रशासन और राजस्व कार्यालयों के कामकाज में भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं।

सतर्कता अधिकारियों का मानना ​​है कि यह नेटवर्क बड़ा हो सकता है, और जांच के इस चरण में अन्य कर्मचारियों की संलिप्तता से भी इनकार नहीं किया गया है।

दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और सतर्कता दल उनसे पूछताछ कर रहा है।

उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

यह अभियान एक बार फिर भूमि संबंधी सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मौजूद चुनौतियों को रेखांकित करता है, साथ ही जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में सतर्कता एजेंसियों की भूमिका को भी उजागर करता है।

--आईएएनएस

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