बिहार: नितिन नबीन ने पीएम मोदी की नीति को बताया निर्णायक, महागठबंधन पर कसा तंज

Oct 09, 2025, 06:09 AM

पटना, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन ने पाकिस्तान पर केंद्र सरकार के रुख को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि एक समय था जब हमारे सैनिकों के सिर काटे जाते थे और देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे रहते थे, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है।

नितिन नबीन ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस। आज प्रधानमंत्री के शब्द नहीं, उनके एक्शन बोलते हैं। जब-जब पाकिस्तान ने नापाक हरकत की, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए करारा जवाब दिया है।

उन्होंने कहा कि भारत अब कमजोर नहीं रहा, बल्कि अब दुश्मन को उसी की जमीन पर घुसकर जवाब दिया जाता है। भारत की सेना और प्रधानमंत्री पर देश की जनता को गर्व है।

उन्होंने कहा, "अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की प्रतिष्ठा और तिरंगे का मान पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा हुआ है।"

जब उनसे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा 15 सीटों पर दावा करने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने संतुलित प्रतिक्रिया दी।

नितिन नबीन ने कहा, "हर किसी को ज्यादा सीट मांगने का अधिकार है, लेकिन अंततः सबको मिलकर ही चुनाव लड़ना है।"

महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान पर भी नितिन नबीन ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मुकेश सहनी के पिछले अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि महागठबंधन एक 'ठगबंधन' बन चुका है।

उन्होंने कहा कि जो हाल पहले मुकेश साहनी के साथ हुआ, वही अब दोहराया जा रहा है। न नीति है, न नीयत और न ही नेतृत्व। ऐसे लोग एक-दूसरे को ही ठगते रह जाएंगे।

नितिन नबीन ने विपक्षी एकता पर सवाल उठाते हुए इसे केवल सत्ता की लालसा बताया और कहा कि जनता सब देख रही है और जवाब चुनाव में देगी।

बता दें कि बिहार में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे।

--आईएएनएस

वीकेयू/वीसी

