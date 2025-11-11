भारत समाचार

बिहार में विकास न रुके इसलिए करें मतदान, भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन की अपील

Nov 11, 2025, 07:44 AM

सुपौल, 11 नवंबर (आईएएनएस)। बिहार में दूसरे चरण के लिए मतदान के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार की जनता विकास के लिए वोट कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार का विकास रुकेगा नहीं, क्योंकि विकास के पथ पर सभी भारी संख्या में वोट कर रहे हैं।

मंगलवार को शाहनवाज हुसैन ने सुपौल में पत्नी रेनू हुसैन के साथ मतदान किया। उनकी पत्नी ने पहली बार अपने ससुराल में वोट डाला, जिसका जिक्र उन्होंने खुद कैमरे के सामने किया। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हमने जलपान से पहले मतदान किया है।

मीडिया के सामने भाजपा नेता ने कहा कि बिहार के लोग बड़ी संख्या में वोट दे रहे हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि विकास रुके। मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए की सरकार फिर से बनेगी।

रेणु हुसैन ने कहा कि मैं शादी के बाद पहली बार यहां वोट कर रही हूं। मुझे बेहद खुशी है कि बिहार के लोग विकास के लिए वोट कर रहे हैं। 30 साल पहले के सुपौल, जब मैं शादी के बाद पहली बार यहां आई थी और आज के सुपौल में बहुत अंतर है। मुझे खुशी है कि मैं आज यहां वोट कर रही हूं। मुझे गर्व महसूस हो रहा है।

शाहनवाज हुसैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, "हर वोट की ताकत है। हर वोट एक उम्मीद है। सुपौल में कोसी कॉलोनी स्थित मतदान केंद्र पर आज सपरिवार, सुपौल के साथ पूरे बिहार के बेहतर भविष्य के लिए मतदान किया। आप भी वोट डालें और लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी निभाएं।"

दिल्ली ब्लास्ट पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि दिल्ली में हुए ब्लास्ट की जांच चल रही है और सभी एजेंसियां इसमें शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया है। जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जांच पूरी होने तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा कि दिल्ली में हुआ धमाका अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। दिल को दहलाने वाले धमाके में जिन लोगों की मौत हुई है। उनके परिजनों से गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ और दुआ कर रहा हूं कि जख्मी हुए लोग जल्द स्वस्थ हों।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी

