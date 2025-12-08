भारत समाचार

बिहार में कानून का राज और युवाओं को रोजगार, सरकार की दो पहली प्राथमिकताएं: मंत्री दिलीप जायसवाल

Dec 08, 2025, 06:27 AM

पटना, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राज्य में उद्योग और युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज और युवाओं को रोजगार, ये सरकार की दो पहली प्राथमिकताएं हैं।

दिलीप जायसवाल ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "सरकार ने दो प्राथमिकताएं तय की हैं। कानून का राज और अपराध-मुक्त बिहार सुनिश्चित करना पहली प्राथमिकता है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना दूसरी प्राथमिकता है। उद्योग विभाग युवाओं के लिए रोजगार में अहम भूमिका निभाएगा।"

बिहार में उद्योग के विषय पर उन्होंने कहा, "पूरे देश और दुनिया के अंदर संदेश गया है कि जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई सरकार बनी है, उद्योगपति और निवेशक बिहार में उद्योग लगाने के इच्छुक हैं। बिहार में उद्योग का जाल बिछने जा रहा है। एमएसएमई के माध्यम से घर-घर कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है।"

संसद में 'वंदे मातरम' पर होने वाली चर्चा के विषय पर दिलीप जायसवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "जो लोग देश को बांटना चाहते हैं, उनमें कांग्रेस और उसके 'इंडी' गठबंधन के लोग शामिल हैं।

उन्होंने आगे कहा, "आपने देखा होगा कि एक युवा कांग्रेस नेता ने 'भारत तेरे टुकड़े होंगे' जैसे नारे भी लगाए। सत्ता के लिए ये लोग (कांग्रेस और इंडी गठबंधन) देशविरोधी ताकतों से भी हाथ मिलाने को तैयार हो जाएंगे। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग सत्ता में आने के लिए देशविरोधी ताकतों से हाथ मिलाते रहे हैं।"

बिहार चुनाव में हारने वाली कांग्रेस पार्टी के आरोपों पर दिलीप जायसवाल ने कहा, "राहुल गांधी अभी तक एक परिपक्व नेता नहीं हैं। उनकी सोचने और समझने की क्षमता अभी भी विकसित हो रही है, इसीलिए वह जो कुछ भी कहते हैं, उस पर देश ज्यादा ध्यान नहीं देता।"

इंडिगो फ्लाइट में देरी और उड़ानें रद्द होने पर दिलीप जायसवाल ने कहा, "हमें उम्मीद है कि स्थिति एक-दो दिन में ठीक हो जाएगी। डीजीसीए ने उन्हें दो महीने का समय दिया है।"

बिहार की भाजपा इकाई के अध्यक्ष जायवाल ने आगे कहा, "पायलटों को नियमों के अनुसार आराम मिलना चाहिए। कुछ पायलट 12 घंटे से ज्यादा काम कर रहे थे, इसलिए डीजीसीए ने इस समस्या को ठीक करने के लिए समय दिया है और एक-दो दिन में स्थिति सामान्य हो जानी चाहिए।"

घुसपैठियों के मुद्दे पर बिहार सरकार में मंत्री जायसवाल ने कहा, "बाहरी लोगों को भारत में रहने का हक नहीं है। पूरे देश को एक स्वर में बोलना चाहिए कि घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए।"

--आईएएनएस

डीसीएच/

