बिहार में अगले पांच वर्षों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सलेक्शन हो चुका है : केसी त्यागी

नई दिल्ली, 9 नवंबर (आईएएनएस)। बिहार चुनाव को लेकर जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने दावा किया कि बिहार में अगले पांच वर्षों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 'सलेक्शन' हो चुका है और वे जनता की सेवा में समर्पित रहेंगे। त्यागी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने पिछले वर्षों में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और जनता ने इस बार भी उनके कार्यों पर भरोसा जताया है।

केसी त्यागी ने आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस को हर चीज में नकारात्मकता दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी चीज को सकारात्मक रूप में लेने को तैयार नहीं है। चाहे केंद्र की योजनाएं हों या राज्य सरकार की पहल, कांग्रेस हमेशा विरोध की राजनीति करती है। उन्‍होंने कहा कि जनता अब ऐसी नकारात्मक सोच से दूर जा रही है और विकास की राजनीति को प्राथमिकता दे रही है।

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में तेज प्रताप यादव की सभाओं में कई तरह के व्यवधान हुए थे, इसलिए उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि यह फैसला प्रशासनिक दृष्टिकोण से लिया गया है और इसमें कोई राजनीतिक पहलू नहीं है।

वहीं, लोजपा (रामविलास) से सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि महागठबंधन को अपनी हार का अंदाजा पहले से हो गया है, इसलिए वह बहाने बनाना शुरू कर रहा है। राजेश वर्मा ने कहा कि उन्हें पता है कि महागठबंधन सरकार नहीं बनाने वाली है, इसलिए वे पहले से वोट चोरी और ईवीएम की गड़बड़ी जैसे आरोप लगाने लगे हैं ताकि बाद में हार का ठीकरा किसी और पर फोड़ा जा सके।

उन्‍होंने दावा किया कि बिहार की जनता ने एनडीए पर भरोसा किया है और इस बार राज्य में एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संयुक्त नीतियों और विकास कार्यों ने जनता के बीच मजबूत समर्थन तैयार किया है, जिसे अब कोई भी गठबंधन डगमगा नहीं सकता।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी