बिहार : केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी ने महागठबंधन पर साधा निशाना, परिवारवाद का लगाया आरोप

पटना, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। बिहार विधानसभा चुनावों के बीच राजधानी पटना में सियासी हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद ने रविवार को महागठबंधन पर तीखा प्रहार करते हुए परिवारवाद का गंभीर आरोप लगाया।

राजभूषण चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "एक ही विधानसभा में दो-दो उम्मीदवार उतारना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि ये परिवारवादी पार्टियां बिहार के विकास से कोसों दूर हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य अपने परिवार और संगठन का विकास करना है। ऐसे लोग कभी बिहार का भला नहीं कर सकते।"

यह बयान महागठबंधन के सीट बंटवारे में चल रही खींचतान के बीच आया है, जहां आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई (एमएल), और वीआईपी समेत सहयोगी दलों के बीच कई सीटों पर आमने-सामने की स्थिति बन गई है।

मंत्री चौधरी ने सीट बंटवारे में कथित पैसे के लेनदेन पर भी निशाना साधते हुए कहा, "यह कोई नई बात नहीं। पहले भी सीटें पैसे लेकर बेची जाती थीं, एमएलसी पैसे से बनाए जाते थे, और जमीन लेकर नौकरियां दी जाती थीं। यह राजद के लिए सम्मान की बात हो सकती है, लेकिन बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।"

चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर गर्व जताते हुए उन्होंने कहा, "नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद 60 बार बिहार आ चुके हैं, जो कोई अन्य पीएम नहीं कर पाया। यह बिहार के लिए गौरव की बात है। हर दौरे पर वे विकास की सौगात लेकर आते हैं।"

हाल ही में मोदी के दौरे पर बिहार को 5,736 करोड़ की परियोजनाएं मिलीं, जिनमें नबीनगर थर्मल प्लांट, पटना एयरपोर्ट टर्मिनल और वंदे भारत ट्रेन शामिल हैं।

बता दें कि बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में चुनाव होगा। 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 14 नवंबर को रिजल्ट की घोषणा होगी।

--आईएएनएस

एससीएच