भारत समाचार

बिहार के पीरपैंती में बिजली उत्पादन संयंत्र से प्रदेश की प्रगति के नए द्वार खुलेंगे : मनोज कुमार सिंह

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 15, 2025, 06:39 PM

भागलपुर, 15 सितंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बिहार में भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन संयंत्र का वर्चुअल रूप से शिलान्यास किया। बिहार सरकार में ऊर्जा विभाग के सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि इस प्रोजेक्‍ट से प्रदेश की प्रगति के नए द्वार खुलेंगे।

ऊर्जा विभाग के सीएमडी मनोज कुमार सिंह ने कहा कि पीरपैंती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2400 मेगावाट थर्मल पावर प्‍लांट का शिलान्‍यास किया है। यह न केवल इस क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे राज्‍य के लिए निवेश की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा प्रोजेक्‍ट है। इस प्रोजेक्‍ट से प्रत्‍यक्ष और अप्रत्‍यक्ष रूप से हजारों की संख्‍या में रोजगार पैदा होंगे। हम सब का प्रयास है कि पहली यूनिट तीन साल के भीतर शुरू कर दें।

भागलपुर में कहलगांव से भाजपा विधायक पवन यादव ने पीएम मोदी के प्रति आभार जताया। उन्‍होंने कहा कि जो वादा अपने बुजुर्गों से किया था, पीएम साहब ने पूरा कर दिया। पवन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ताप विद्युत संयंत्र दिया है। इसके साथ ही कई अन्य योजनाओं को भी मंजूरी दी गई और जल्द ही ये चालू हो जाएंगी। अब यहां के युवाओं और मजदूरों को अपने क्षेत्र से दूर नौकरी के लिए जाने की जरूरत नहीं होगी। लोग यहीं नौकरी करेंगे और अपने परिवार के साथ रहेंगे।

एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि मुझे 100 प्रतिशत विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जो भी कहते हैं और वादा करते हैं, उसे पूरा करते हैं। इस दौरान जो समय लगता है वह कानूनी प्रक्रिया के तहत लगता है। पीरपैंती में थर्मल पावर प्‍लांट का शिलान्‍यास बिहार के लिए बड़ी उपलब्धि है।

एक अन्‍य स्‍थानीय निवासी ने कहा कि आज पीएम ने पीरपैंती में 2400 मेगावाट थर्मल पावर प्‍लांट की सौगात दिया है, यह अद्भुत है। इससे यहां के क्षेत्रीय लोगों के जीवन में बदलाव आएगा और आर्थिक रूप से मजबूती आएगी।

--आईएएनएस

एएसएच/डीएससी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...