बिहार के मंत्री और जेडीयू प्रवक्ता बोले, वैश्विक संकट के बीच भारत की जीडीपी में वृद्धि राहत की बात

पटना, 6 जून (आईएएनएस)। पूर्व मुख्यमंत्रियों राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव से जेड+ सुरक्षा हटाए जाने, वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में 7.87 फीसदी जीडीपी वृद्धि सहित अन्य राजनीतिक मुद्दों पर बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल, श्रवण कुमार और जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रतिक्रिया दी। नेताओं ने कहा कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और अस्थिरता के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत रूप से बढ़ रही है।
मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "हमारा मानना है कि यह बहुत अच्छा निर्णय है। अगर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को लगता है कि उन्हें व्यापक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है और उन्हें किसी तरह का खतरा नहीं है, तो उन्होंने राज्य के हित में काम किया है। यह एक सकारात्मक पहल है और दूसरों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए।"
भारत की जीडीपी में वृद्धि पर जायसवाल ने कहा, "यह एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह हमारे सार्थक और सकारात्मक प्रयासों का परिणाम है। इन प्रयासों का सबसे बड़ा परिणाम यह है कि भारत आज भी समृद्ध और मजबूत बना हुआ है।"
मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा, "पश्चिम बंगाल में अब ममता बनर्जी का प्रभाव समाप्त हो रहा है। उनके तमाम दावों के बावजूद, पश्चिम बंगाल की जनता ने टीएमसी नेताओं का खुलेआम बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। वहां एक सामाजिक परिवर्तन हो रहा है क्योंकि इतने लंबे समय से ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थीं, कथित घुसपैठियों के जरिए अपना वोट बैंक मजबूत कर रही थीं और राज्य सरकार चला रही थीं।"
राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव से जेड+ सुरक्षा हटाए जाने पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, "वे कहते हैं कि उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है और वे इसे वापस कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। जब जनता उन्हें नकार रही है और उन्हें 25 सीटों तक सीमित कर दिया है, तो सवाल उठता है कि क्या उन्हें अभी भी सुरक्षा की आवश्यकता है या नहीं।"
जीडीपी की वृद्धि पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, "देश के प्रधानमंत्री को बधाई और शुभकामनाएं। उनके नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और देश के प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं।"
लालू प्रसाद, राबड़ी देवी के बाद तेजस्वी यादव द्वारा अपनी सुरक्षा लौटाने की बात कहने पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, "लालू के परिवार में विधान परिषद चुनाव को लेकर कलह चल रही है। तेजस्वी ने सुरक्षा लौटाने की बात मौखिक रूप से कही है, लिखित में अभी तक नहीं दिया है।"
जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, "दुनिया में वैश्विक संकट है। पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच अगर जीडीपी की वृद्धि दर 7.7 फीसदी है, तो यह हमारे लिए राहत की बात है। हालांकि, आर्थिक चुनौतियां अभी भी हमारे सामने हैं। चूंकि हम तेल उत्पादक देश नहीं हैं, इसलिए तेल की कीमतें बढ़ने पर हमें सब्सिडी देनी पड़ती है, जिससे देश के लिए कठिन आर्थिक स्थिति पैदा हो जाती है।"