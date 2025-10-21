भारत समाचार

बिहार की जनता सुशासन और विकास के लिए एनडीए को करेगी वोट: राजेंद्र राठौड़

Oct 21, 2025, 06:36 AM
चूरू, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की जीत का दावा किया है।

राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि बिहार की जनता एक बार फिर सुशासन और विकास के लिए एनडीए को वोट देगी। उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा, “बिहार ने जो विकास की रफ्तार पकड़ी है, जनता उस पर मोहर लगाने को आतुर है। नीतीश जी के सुशासन का सुखद एहसास पूरे बिहार में है। लालू यादव के जंगलराज की याद आज भी लोगों को सिहरन देती है।”

राठौड़ ने बताया कि वे पिछले दो सप्ताह से बिहार में चुनावी माहौल का जायजा लेने के बाद लौटे हैं। हमारे अनुसार बिहार में एनडीए बड़े बहुमत से सरकार बनाएगी।

उन्होंने बिहार की बढ़ती जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का हवाला देते हुए कहा, “लोग ‘सबल इंजन’ की सरकार चाहते हैं, जो केवल एनडीए ही दे सकता है।”

कांग्रेस द्वारा बिहार में मुख्य पर्यवेक्षक के रूप में अशोक गहलोत की नियुक्ति पर राजेंद्र राठौड़ ने तीखा हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “अशोक गहलोत जहां भी जाते हैं, हार को साथ लेकर जाते हैं। अब तक जितनी बार वे ऑब्जर्वर बने, वहां कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया। अशोक गहलोत के आने से इंडी गठबंधन को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यह गठबंधन पहले ही टुकड़ों में बंट चुका है।”

राजेंद्र राठौड़ ने एनडीए की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि बिहार की जनता विकास और स्थिरता के लिए एनडीए के साथ है।

राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर भी राजेंद्र राठौड़ ने जीत का दावा किया। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सकारात्मक प्रभाव अंता में देखने को मिल रहा है। बीजेपी इस सीट को निश्चित रूप से जीतेगी। जनता बीजेपी के विकास के एजेंडे और नेतृत्व पर भरोसा जता रही है। एनडीए की एकजुटता और विकास के प्रति प्रतिबद्धता बिहार में फिर से सरकार गठन का आधार बनेगी, जबकि राजस्थान में भी बीजेपी की जीत तय है।”

