बिहार की जनता को पीएम मोदी और नीतीश पर भरोसा, इस बार महागठबंधन का सूपड़ा हो जाएगा साफ: नित्यानंद राय

गयाजी, 9 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दावा किया है कि बिहार में 11 नवंबर को 122 सीटों पर होने वाली दूसरे चरण की वोटिंग के बाद महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो जाएगा। नित्यानंद राय का यह बयान उस वक्त आया है, जब रविवार को दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है।

आईएएनएस से बातचीत में केंद्रीय राज्य मंत्री ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार की जनता को डबल इंजन की सरकार पर भरोसा है। वे कभी महागठबंधन के साथ नहीं जा सकते हैं।

नित्यानंद राय ने दावा किया है कि 14 नवंबर को एनडीए दो-तिहाई से भी अधिक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने के लिए तैयार है।

दूसरे चरण के लिए आखिरी दिन चल रहे चुनाव प्रचार का जिक्र करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि विपक्ष कितनी भी ताकत झोंक ले, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि असली ताकत जनता के पास होती है और वह अपने मत का प्रयोग कर चुनाव में सरकार बनाती है।

उन्होंने कहा कि हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी जनता की ताकत एनडीए के साथ है। बिहार की जनता को पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार में हो रहे विकास कार्यों पर भरोसा है।

महागठबंधन को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि यह गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। स्वार्थ सिद्धि के लिए ये लोग साथ हैं। बिहार की जनता इनके गठबंधन को अच्छे से जानती है। जंगलराज का दौर देखने वाली बिहार की जनता कभी प्रदेश में जंगलराज नहीं आने देगी।

उन्होंने कहा कि बीते 20 साल में बिहार की जनता ने एनडीए सरकार का विकास भी देखा है। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के विकास को जनता ने देखा है। बिहार की जनता ने अपने भविष्य को संवरते हुए देखा है।

राय ने कहा कि पहले चरण में जनता ने अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए मतदान किया है। दूसरे चरण में भी बंपर वोटिंग होगी और महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो जाएगा।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी