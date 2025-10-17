भारत समाचार

बिहार की जनता एनडीए सरकार चुनने के लिए तैयार है: पुष्कर सिंह धामी

Oct 17, 2025, 03:00 PM
बिहार की जनता एनडीए सरकार चुनने के लिए तैयार है: पुष्कर सिंह धामी

पटना, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। बिहार चुनाव के पहले चरण की सीटों पर नामांकन के अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशियों ने अपनी ताकत दिखाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को बिहार पहुंचे। उन्होंने कई प्रत्याशियों के नामांकन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और जनसभाओं को संबोधित किया।

उन्होंने दावा किया कि बिहार में पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास हुआ है और प्रदेश की जनता ने एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाने का मन बना लिया है।

उत्तराखंड के सीएम ने सीवान जिले के गोरियाकठी और सीवान विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं कीं, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में उत्साह जुटाया।

धामी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि बिहार की जनता सुशासन और विकास के लिए एनडीए के साथ है। हम सब मिलकर एक मजबूत सरकार बनाएंगे जो बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।

पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, "आज बिहार पहुंचने पर भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए स्वागत और स्नेहपूर्ण अभिनंदन के लिए सहृदय आभार। बिहार के गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में देवतुल्य जनता का उत्साह और समर्थन, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय का द्योतक है।"

उन्होंने कहा कि बिहार एक बार फिर एनडीए सरकार चुनने के लिए तैयार है। बिहार की देवतुल्य जनता ने सदैव विकास, सुशासन और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है। एक बार फिर पूरा बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को ऐतिहासिक विजय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है।

धामी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि जिस तरह से पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार में विकास कार्य हुए हैं, मुझे विश्वास है कि इस बार एनडीए को बड़ी जीत हासिल होगी।

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में विकास की गंगा बह रही है। किसानों को सम्मान निधि मिल रही है। मोदी सरकार ने 11 साल में बिहार के विकास को सुनिश्चित करने के लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं दीं।

बिहार की जनता को डबल इंजन सरकार द्वारा कराए जा रहे कार्यों पर भरोसा है। विपक्ष पर तंज कसते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चुनाव तक यह लोग भ्रम पैदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिहार की जनता बहुत समझदार है। वह बहकावे में नहीं आएगी।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी

