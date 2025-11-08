बिहार की जनता एकजुट होकर विकास के लिए वोट कर रही है: अशोक चौधरी

जहानाबाद, 8 नवंबर (आईएएनएस)। बिहार चुनाव पर मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा, राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप की आलोचना की और तेज प्रताप के बयान पर प्रतिक्रिया दी।

बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि पूरा बिहार उनके परिवार जैसा है और हम न्याय के साथ विकास सुनिश्चित करेंगे। 'न्याय के साथ विकास' का क्या मतलब है? हर घर में बिजली होगी, चाहे उन्होंने हमें वोट दिया हो या नहीं। हर घर में पाइप से पानी, उचित जल निकासी और शौचालय होंगे।

उन्होंने कहा कि हाल ही में 140,000 महिलाओं को दस-दस हजार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जाति-पाति से ऊपर उठकर बिहार की जनता एकजुट होकर विकास के लिए वोट कर रही है। कब तक कोई जाति के आधार पर वोट देगा?

उन्होंने कहा कि सूरज, नदियां और जमीन जाति-पाति में भेदभाव नहीं करतीं, सबका पोषण समान रूप से करती हैं। अगर प्रकृति जाति-पाति नहीं करती तो हम क्यों करें? जनता यह बात अच्छी तरह समझ चुकी है।

इससे पहले तेज प्रताप यादव को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा आशीर्वाद दिए जाने पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि तेज प्रताप को पार्टी से क्यों निकाला गया? एक तरफ पार्टी उन्हें निष्कासित कर रही है, अपमानित कर रही है, तो दूसरी तरफ अब भी उनसे जीतने की उम्मीद कर रही है।

बिहार चुनाव में पहले चरण के मतदान पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि यह बेहद उत्साहजनक है। एनडीए के पक्ष में लहर है और जनता किसी भी तरह से बिहार में 'जंगलराज' की वापसी नहीं चाहती। काफी समय बाद पहली बार लोग जाति-पाति से ऊपर उठकर विकास को ध्यान में रखकर मतदान कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि पहले बिहार में विकास की बातें केवल कागजों पर होती थीं, लेकिन अब लोग खुद महसूस कर रहे हैं कि बदलाव हुआ है। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य हर क्षेत्र में सुधार हुआ है।

आज राज्य के गांव-गांव में सरकार की योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। हर घर नल की जल योजना के तहत लोगों को अब घर बैठे स्वच्छ पानी मिल रहा है। पहले जिस पानी के लिए महिलाओं को मीलों दूर चलना पड़ता था, अब वही पानी उनके नलों से बह रहा है।

