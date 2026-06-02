बिहार: जूट के बोरों में छिपाकर लाई जा रही भारी मात्रा में शराब बरामद, दो गिरफ्तार

बक्सर, 2 जून (आईएएनएस)। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद शराब तस्कर लगातार नए-नए तरीकों से शराब की खेप राज्य में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, उत्पाद विभाग और पुलिस की सतर्कता के चलते तस्करों के मंसूबे लगातार नाकाम हो रहे हैं। इसी कड़ी में बक्सर में उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे वीर कुंवर सिंह सेतु स्थित चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान जूट के बोरों में छिपाकर लाई जा रही भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

जानकारी के अनुसार, मंगलवार की अहले सुबह उत्पाद विभाग की टीम वीर कुंवर सिंह सेतु नए पुल पर नियमित वाहन जांच अभियान चला रही थी। इसी दौरान एक डीसीएम वाहन को रोककर उसकी तलाशी ली गई। जांच के दौरान अधिकारियों को वाहन में लदे जूट के बोरों के बंडलों के नीचे बड़ी मात्रा में विदेशी शराब छिपाकर रखी हुई मिली। इसके बाद उत्पाद विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर लिया और उसमें सवार दो लोगों को हिरासत में ले लिया।

उत्पाद अधीक्षक अशरफ जमाल ने बताया कि बिहार में शराब तस्करी पर रोक लगाने के लिए विभाग लगातार विशेष जांच अभियान चला रहा है। उन्होंने कहा कि जून माह की शुरुआत में विभाग को यह पहली बड़ी सफलता मिली है। उनके अनुसार उत्तर प्रदेश से बिहार में शराब की खेप पहुंचाने की लगातार कोशिश की जाती है, लेकिन विभाग को मिले खुफिया इनपुट और नियमित जांच के आधार पर तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले महीने उत्पाद विभाग ने करीब 7 हजार लीटर विदेशी शराब जब्त की थी, जिसकी बाजार कीमत 75 लाख रुपए से अधिक आंकी गई थी। उन्होंने कहा कि इस महीने भी अभियान लगातार जारी रहेगा और अधिक से अधिक शराब की खेप पकड़ने का प्रयास किया जाएगा।

वहीं, गिरफ्तार वाहन चालक राहुल सिंह ने पूछताछ के दौरान दावा किया कि वह हरियाणा से माल लेकर आ रहा था और उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि वाहन में शराब छिपाकर रखी गई है। चालक के अनुसार, वाहन जांच के दौरान उसने स्वयं गाड़ी रोकी और तलाशी प्रक्रिया में पुलिस का पूरा सहयोग किया। उसने बताया कि जांच के दौरान ही उसे वाहन में शराब होने की जानकारी मिली, जिसके बाद उसने अधिकारियों को पूरी जानकारी उपलब्ध कराई। वाहन में उसके साथ सचिन उर्फ भूरा नामक एक अन्य व्यक्ति भी मौजूद था।

फिलहाल उत्पाद विभाग जब्त शराब की कुल मात्रा का आकलन कर रहा है। साथ ही गिरफ्तार दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। अधिकारी इस बात की जांच में जुटे हैं कि शराब की यह खेप कहां से लाई जा रही थी और बिहार में इसकी डिलीवरी किस स्थान पर की जानी थी।

--आईएएनएस

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