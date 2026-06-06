बिहार एमएलसी चुनाव: जेडीयू प्रत्याशी भारती मेहता बोलीं- महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पार्टी प्रतिबद्ध

पटना, 6 जून (आईएएनएस)। बिहार विधान परिषद (एमएलसी) द्विवार्षिक चुनाव 2026 को लेकर जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशियों में शामिल जेडीयू उम्मीदवार भारती मेहता ने पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं जेडीयू के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार ने हमेशा महिलाओं और बेटियों को आगे बढ़ाने का काम किया है।

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भारती मेहता ने आईएएनएस से खास बातचीत में कहा कि जेडीयू द्वारा महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का निर्णय पार्टी की महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले, मैं हमारे सम्मानित वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का दिल से आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने हमेशा लड़कियों और महिलाओं की बेहतरी के लिए काम किया है। आज भी जनता दल (यूनाइटेड) द्वारा किए गए चयन में महिलाओं को दो सीटें दी गई हैं, जो साफ तौर पर दिखाता है कि पार्टी महिलाओं के सम्मान और उन्हें सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है।

भारती मेहता ने जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तथा चयन समिति का भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि एक साधारण कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान देना जेडीयू की लोकतांत्रिक कार्य संस्कृति का प्रमाण है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपेगी, उसका निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करेंगी।

जेडीयू प्रत्याशी ने कहा कि उनकी पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विचारधारा और विकास मॉडल पर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सोच और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को गांव-गांव तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही संगठन को और मजबूत बनाते हुए बिहार के विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए वे लगातार कार्य करेंगी।

भारती मेहता ने विश्वास जताया कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन तथा पार्टी नेतृत्व के सहयोग से जेडीयू और अधिक मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा और राज्य में सुशासन तथा जनकल्याण की नीतियों को और गति मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है, वह उसके लिए सदैव आभारी रहेंगी और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगी।

--आईएएनएस

पीएसके