बिहार चुनाव पर केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम का बयान, एनडीए बहुमत की ओर अग्रसर

भुवनेश्वर, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने आगामी बिहार चुनावों को लेकर आशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि एक राजनेता के रूप में और जमीनी रिपोर्ट और अवलोकनों के आधार पर, मुझे विश्वास है कि एनडीए बिहार में बहुमत हासिल करेगा।

केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि माहौल हमारे पक्ष में है और यह मुकाबला उस समय से बिल्कुल अलग है जब लालू प्रसाद यादव जैसे नेता प्रमुखता में थे।

उन्होंने जोर देकर कहा कि एनडीए राज्य में अगली सरकार बनाने की अच्छी स्थिति में है, जो मजबूत जन समर्थन और संगठनात्मक मजबूती को दर्शाता है।

केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने दीपावली की शुभकामनाएं दीं और आईएनएस विक्रांत से प्रधानमंत्री मोदी के संदेश की सराहना की।

ओराम ने कहा कि मैं सबसे पहले ईश्वर से दीपावली पर सभी के कल्याण की प्रार्थना करता हूं। मैं देश भर के लोगों से आग्रह करता हूं कि वे श्रद्धापूर्वक त्योहार मनाएं और अपने जीवन में स्वदेशी को अपनाएं, चाहे हम जो खरीदें या उपयोग करें। यह समय की मांग है कि हमारा देश स्वदेशी उत्पादों के माध्यम से खुद को सशक्त बनाए। आइए, यह दीपावली प्रकाश, पवित्रता और स्वदेशी भावना का त्योहार बने।

आईएनएस विक्रांत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मनाए गए दीपावली समारोह पर बोलते हुए, ओराम ने प्रधानमंत्री के इस भाव और संदेश की सराहना की।

ओराम ने कहा, "प्रधानमंत्री ने आईएनएस विक्रांत पर हमारे बहादुर सैनिकों के साथ दीपावली मनाई, जहां उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि देश नक्सलवाद को खत्म करने और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। सिंधुरक्षक जैसे अभियानों ने भारत की ताकत और आत्मविश्वास को बढ़ाया है। उनके नेतृत्व में, भारत का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर बन रहा है और हमारे सशस्त्र बल स्वदेशी हथियार प्रणालियों के माध्यम से अधिक मनोबल और शक्ति प्राप्त कर रहे हैं।"

