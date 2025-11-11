बिहार चुनाव : मोतिहारी में पोलिंग बूथ पर चुनाव चिन्ह वाली पर्ची बांटने का आरोप, दो गिरफ्तार

मोतिहारी, 11 नवंबर (आईएएनएस)। बिहार चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। इसी बीच, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की शिकायत पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कार्रवाई की है।

राजद ने आरोप लगाया कि भाजपा के पोलिंग एजेंट ने मोतिहारी के बूथ नंबर 229 और 230 पर उम्मीदवारों की तस्वीरें और चुनाव चिन्ह दिखाकर पर्ची बांटी जा रही है।

राजद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "मोतिहारी विधानसभा के बूथ नंबर 229, 230 में बूथ के अंदर जानबूझकर मतदाताओं को दिखा दिखाकर फोटो और चुनाव चिन्ह वाली पर्ची भाजपा पोलिंग एजेंट द्वारा बांटा जा रहा है! मोतिहारी के सभी बूथों से ऐसी ही शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।" पार्टी ने बिहार निर्वाचन आयोग को टैग भी किया।

इस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए जानकारी दी, "मामले का संज्ञान लिया गया है, प्राथमिकी दर्ज की गई है और दो गिरफ्तारियां की गई हैं।"

बिहार चुनाव के दूसरे चरण के बीच, राजद अपने 'एक्स' हैंडल पर कई तरह की शिकायतों को पोस्ट कर रहा है। इससे पहले राजद ने लिखा, "सत्ता नहीं चाहिए! तेजस्वी यादव को बिहार को सबसे आगे बढ़ाने का मौका चाहिए! युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का अवसर चाहिए! आज पहले मतदान, फिर जलपान! नकारा सरकार हटाने का आज पूरा करें अनुष्ठान!"

बता दें कि बिहार में मंगलवार को दूसरे चरण की मतदान प्रक्रिया जारी है। राज्य के 20 जिलों के 122 विधानसभा सीटों पर सुबह सात बजे से मतदान हो रहा है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार शुरुआती दो घंटे में 14.55 प्रतिशत मतदान किया गया है। सुबह नौ बजे तक पश्चिमी चंपारण में 15.04 प्रतिशत, पूर्वी चंपारण में 14.11, शिवहर में 13.94 प्रतिशत, सीतामढ़ी में 13.49, मधुबनी में 13.25, सुपौल में 14.85 , अररिया में 15.34 प्रतिशत, किशनगंज में 15.81 प्रतिशत, पूर्णिया में 15.54 प्रतिशत, कटिहार में 13.77 और भागलपुर में 13.43 फीसदी वोट डाले गए हैं।

इसके अलावा बांका में 15.14 फीसदी, कैमूर में 15.08 प्रतिशत, रोहतास में 14.16, अरवल में 14.95, जहानाबाद में 13.81, औरंगाबाद में 15.43, गया में 15.97, नवादा में 13.46 और जमुई में 15.77 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। ‎

