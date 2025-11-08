भारत समाचार

बिहार चुनाव में एनडीए को जनता का मिल रहा अद्भुत साथ: मनोज तिवारी

पटना, 8 नवंबर (आईएएनएस)। बिहार चुनाव को लेकर भाजपा सांसद और भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस दावे का समर्थन किया है, जिसमें उन्‍होंने एनडीए को 160 सीटें मिलने का दावा किया था। उन्‍होंने कहा कि एनडीए को जनता का अद्भुत साथ मिल रहा है।

मनोज तिवारी ने आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दावे हमेशा ग्राउंड रिपोर्ट पर आधारित होते हैं। मेरा मानना है कि एनडीए की सीटें 160 से ऊपर रहने वाली हैं, क्योंकि महिलाओं और बेटियों को सम्मान और सुरक्षा मिली है।

उन्‍होंने कहा कि एनडीए को इस बार जनता से अद्भुत समर्थन मिल रहा है और अगर गठबंधन रिकॉर्ड सीटों से जीत दर्ज करता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का यह एनडीए लोगों के मन में बसा हुआ है। बिहार को डबल इंजन सरकार का फायदा मिल रहा है और जनता जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रही है। बिहार के लोगों का भरोसा एनडीए पर है।

मनोज तिवारी ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा, “तेजस्वी यादव ‘शहाबुद्दीन जिंदाबाद’ कहने के बाद चाहे कोई भी घोषणा कर दें, जनता उन पर अब भरोसा नहीं करेगी।”

भाजपा सांसद ने राजद पर तंज कसते हुए कहा कि मैं मल्लाह समाज के एक व्यक्ति का बयान सुन रहा था, जिसने कहा कि जैसे ही लालटेन की सरकार आती है, मल्लाह समाज पर अत्याचार शुरू हो जाता है। ऐसे में बिहार का भरोसा एनडीए के साथ है और रहेगा, यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है।

एक सवाल के जवाब में मनोज तिवारी ने कहा कि हमने जनता के बीच तेज प्रताप के प्रति सहानुभूति देखी है, लेकिन हर गली में लोग यह कहते सुने जा रहे हैं कि तेजस्वी अपने परिवार को नहीं संभाल सकते तो प्रदेश को कैसे संभालेंगे।

भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव से मुलाकात को लेकर वायरल वीडियो पर उन्होंने कहा कि यह हमारी परंपरा और संस्कार हैं। हम सभी एक ही गेट से आते-जाते हैं। राजनीति में हम मर्यादा के समर्थक हैं।

