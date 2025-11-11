बिहार चुनाव: बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ई-रिक्शा पर सवार होकर पहुंचे मतदान केंद्र, डाला वोट

औरंगाबाद, 11 नवंबर (आईएएनएस)। बिहार विधानसभा चुनाव में मंगलवार को दूसरे और अंतिम चरण का मतदान जारी है। इस बीच, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने औरंगाबाद जिले के ओबरा में मतदान किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से भी घरों से निकलकर मतदान करने की अपील की।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम अपने परिवार के साथ ई-रिक्शा से ओबरा कन्या मध्य विद्यालय में बने मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि विकसित कुटुंबा के संकल्प में सहभागी बनें और लोकतंत्र के इस महापर्व पर अपने अमूल्य मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें।

उन्होंने इस दौरान पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में वृद्धि और महंगाई को लेकर केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। राजेश राम कुटुंबा से महागठबंधन के प्रत्याशी हैं।

बिहार में मंगलवार की सुबह सात बजे से विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 20 जिलों के 122 सीटों पर मतदान का कार्य जारी है। मतदान को लेकर सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। दूसरे चरण में 122 विधानसभा सीटों के 3.7 करोड़ से ज्यादा मतदाता 1302 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। इस चरण में एनडीए और महागठबंधन के कई दिग्गजों का सियासी भविष्य दांव पर लगा है।

मतदाताओं के मतदान के लिए 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 5,326 शहरी क्षेत्र में जबकि 40,073 ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित हैं।

चुनाव के दूसरे चरण में जिन 122 सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें एनडीए की ओर से 122 उम्मीदवार और महागठबंधन के 127 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस चरण में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, कैमूर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद और जमुई जिलों में मतदान का कार्य चल रहा है। पहले चरण के मतदान में कई पार्टियों के अध्यक्षों के भी भविष्य तय होंगे।

