Bhandara Fire Accident : गांधी चौक पर शॉर्ट सर्किट से लगी तिरुपति गिफ्ट सेंटर में आग, लाखों का नुकसान

भंडारा: महाराष्ट्र के भंडारा शहर के व्यस्त गांधी चौक पर स्थित तिरुपति गिफ्ट सेंटर में शनिवार देर रात अचानक आग लग गई,जिससे दुकानदार को लाखों रुपये का नुकसान हुआ। आग की लपटें देखकर आसपास के लोगों ने तुरंत दुकानदार और नगर निगम की दमकल टीम को सूचना दी। दमकलकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।

त्वरित कार्रवाई के कारण आसपास की दुकानें आग की चपेट में आने से बच गईं। हालांकि, तिरुपति गिफ्ट सेंटर पूरी तरह जलकर राख हो गया, प्रारंभिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है।

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और दुकानदार से पूछताछ की।

दुकान में रखे गिफ्ट आइटम, सजावटी सामान और अन्य कीमती वस्तुएं आग में पूरी तरह नष्ट हो गईं। दुकानदार ने बताया कि रात को दुकान बंद करने के बाद सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक आग लगने से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा।

नगर निगम की दमकल टीम की तारीफ करते हुए स्थानीय निवासियों ने कहा कि अगर समय पर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आसपास की अन्य दुकानों को भी नुकसान हो सकता था। यह इलाका शहर का मुख्य बाजार क्षेत्र है, जहां दुकानें एक-दूसरे से सटी हुई हैं। ऐसे में आग का फैलना एक बड़े हादसे का कारण बन सकता था।

प्रशासन ने इस घटना के बाद अन्य दुकानदारों को सतर्क रहने और बिजली उपकरणों की नियमित जांच करने की सलाह दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शॉर्ट सर्किट की पुष्टि के लिए फॉरेंसिक टीम की मदद ली जा रही है।

इसके अलावा, स्थानीय लोग और व्यापारी इस घटना से सतर्क हो गए हैं और बाजार में सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।