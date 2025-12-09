भाकपा (माओवादी) पर एनआईए का प्रहार, रोहतक में संदिग्ध के घर की तलाशी ली

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मंगलवार को हरियाणा के रोहतक इलाके में एक प्रमुख संदिग्ध के किराए के मकान की तलाशी ली। यह मामला भाकपा (माओवादी) द्वारा उत्तरी क्षेत्र ब्यूरो (एनआरबी) में अपना प्रभाव फिर से बढ़ाने के प्रयासों से जुड़ा है।

नरेश के घर की तलाशी में दो मोबाइल फोन और कुछ दस्तावेज बरामद हुए।

एनआईए की जांच में नरेश की पहचान छात्र एकता मंच (सीईएम) के पूर्व सदस्य और आरसी-01/2023/एनआईए/एलकेडब्ल्यू मामले में आरोपी प्रियांशु कश्यप के करीबी सहयोगी के रूप में हुई थी। भाकपा (माओवादी) की साजिश के तहत प्रियांशु कश्यप अक्सर उक्त परिसर में आता-जाता था, जहां वह संगठन के भूमिगत कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करता था।

यह संगठन देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को पुनर्जीवित करने के लिए लगातार काम कर रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। इस मामले में जांच जारी है।

बता दें कि एनआईए ने पिछले महीने प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) नक्सली संगठन द्वारा उत्तरी राज्यों में अपना प्रभाव फिर से बढ़ाने के प्रयासों से संबंधित एक मामले में एक और आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

गिरफ्तार आरोपी, विशाल सिंह उर्फ ​​सूरज, निवासी मथुरा (उत्तर प्रदेश), के खिलाफ आईपीसी की धारा 121ए और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 18, 20, 38 और 39 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।

वह आरसी-01/2023/एनआईए-एलकेडब्ल्यू मामले में आरोप पत्र दायर करने वाला दूसरा आरोपी है।

एनआईए ने फरवरी में आरोपी अजय सिंघल उर्फ ​​अमन के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, जो सीपीआई (माओवादी) के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों/ओवरग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) द्वारा एनआरबी राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में संगठन को फिर से सक्रिय करने के सुनियोजित प्रयासों से संबंधित था।

