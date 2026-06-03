भाजपा विधायक भूपेन बोराह ने बिना हेलमेट वाहनों की जब्ती और स्पीड लिमिट लागू करने का दिया सुझाव

गुवाहाटी, 3 जून (आईएएनएस)। असम के बिहपुरिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक भूपेन बोराह ने बुधवार को असम सरकार और पुलिस से अपील की कि वे बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। उन्होंने यह अपील अपने क्षेत्र में युवाओं से जुड़े कई जानलेवा सड़क हादसों के बाद की है। इन सख्त कदमों में जुर्माना लगाना और मोटरसाइकिलों को एक महीने तक के लिए जब्त करना शामिल है।

Read More

पत्रकारों से बात करते हुए विधायक भूपेन बोराह ने मोटरसाइकिल दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के टिकिरा क्षेत्र में कई परिवारों को हाल ही में नुकसान उठाना पड़ा है।

बोराह ने कहा कि हमारे इलाके के तीन युवाओं ने मोटरसाइकिल दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा दी है, जबकि एक अन्य युवक इस समय गंभीर हालत में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है।

उन्होंने कहा कि बार-बार होने वाली दुर्घटनाओं ने स्थानीय निवासियों में गहरी चिंता पैदा कर दी है और बताया कि कई प्रभावित परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आते हैं।

विधायक के अनुसार, दुर्घटना में हुई मौतों के बाद मिसिंग समुदाय के पारंपरिक रीति-रिवाजों और अनुष्ठानों में अक्सर भारी खर्च होता है, जिससे शोक संतप्त परिवारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।

बोराह ने कहा कि स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता प्रभावित परिवारों को सहायता देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और अधिक कड़े निवारक उपायों की आवश्यकता है।

भाजपा विधायक भूपेन बोराह ने सुझाव दिया कि असम को मोटरसाइकिलों के लिए विशेष रूप से 19 से 25 वर्ष की आयु के चालकों के लिए गति सीमा लागू करने पर विचार करना चाहिए।

वाणिज्यिक वाहनों पर लागू गति नियमों से तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि इसी तरह की सीमाएं युवाओं में लापरवाही से वाहन चलाने की प्रवृत्ति को कम करने में मदद कर सकती हैं।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि वह यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए बिहपुरिया में पुलिस प्रशासन के साथ चर्चा करेंगे।

भूपेन बोराह ने कहा कि बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने वालों पर कड़ा जुर्माना लगाया जाना चाहिए। मौजूदा जुर्माने के अलावा, पुलिस थानों को ऐसी मोटरसाइकिलों को एक महीने के लिए जब्त करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

बोराह ने सवाल उठाया कि बार-बार चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों और कानूनी प्रावधानों के बावजूद, बिना हेलमेट के युवा चालक सड़कों पर इतनी आजादी से कैसे घूम पा रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि असम की सड़कों पर और अधिक जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए कड़े प्रवर्तन और सार्वजनिक अनुशासन अत्यंत आवश्यक हैं।

भाजपा विधायक की ये टिप्पणियां पूरे राज्य में सड़क सुरक्षा और दोपहिया वाहनों से जुड़ी मौतों की बढ़ती संख्या को लेकर बढ़ रही चिंताओं के बीच आई हैं।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी