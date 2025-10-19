भारत समाचार

भाजपा सांसद गुलाम अली खटाना का इंडी अलायंस पर हमला, 'टूटा हुआ जहाज है गठबंधन'

Oct 19, 2025, 05:25 PM
भाजपा सांसद गुलाम अली खटाना का इंडी अलायंस पर हमला, 'टूटा हुआ जहाज है गठबंधन'

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा सांसद गुलाम अली खटाना ने इंडी अलायंस को 'टूटा हुआ जहाज' करार देते हुए तंज कसा।

भाजपा सांसद ने कहा कि इंडी अलायंस के नेता बिहार में एकजुटता का दावा करते हैं, लेकिन अन्य राज्यों में एक-दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। बिहार में भी अब देखने को मिल रहा है, जब एक सीट पर कांग्रेस और राजद के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।

सैम पित्रोदा के भारत में चुनावों में हेराफेरी के आरोप पर खटाना ने कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की परंपरा रही है कि वह विदेशों में जाकर दुश्मन के सुर में सुर मिलाए और भारत की छवि खराब करे। हमारी राजनीतिक पार्टियां भले ही अलग-अलग विचारधारा रखती हों, लेकिन जब बात देश की आती है, तो हमारे स्वतंत्र और स्वायत्त संस्थानों पर भरोसा है। अगर उनमें कोई कमी दिखती है, तो उसे सुधारने का मजबूत तंत्र मौजूद है। लेकिन कांग्रेस बार-बार विदेशों में भारत को बदनाम करती है।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा बिहार में वोट चोरी का मुद्दा उठाने और विदेश दौरे पर जाने के सवाल पर खटाना ने कहा कि राहुल गांधी को अब अपनी निजी जिंदगी पर भी ध्यान देना चाहिए। बिना सबूत के स्वायत्त संस्थानों पर सवाल उठाना, एक जिम्मेदार विपक्षी नेता को शोभा नहीं देता। यह गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार है।

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के दीपावली से संबंधित बयान पर खटाना ने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें संस्कार और तहजीब से जुड़ी बातें करनी चाहिए। ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए, जो विवाद पैदा करे।

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के बीच इंडी अलायंस में दरार पड़ती दिखाई दे रही है। यहां कुछ विधानसभा सीटों पर राजद-कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे हैं। एनडीए का दावा है कि वह बिहार में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम

