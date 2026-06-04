भाजपा ने राजस्थान की दो राज्यसभा सीटों के लिए सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को बनाया उम्मीदवार

जयपुर, 4 जून (आईएएनएस)। भाजपा ने गुरुवार को राजस्थान के पूर्व भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर को आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए राजस्थान से अपना उम्मीदवार घोषित किया।

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इन नामांकनों को राज्य के दो प्रभावशाली समुदायों जाटों और गुर्जरों को कड़ा संदेश देने के उद्देश्य से की गई एक सोची-समझी राजनीतिक चाल के रूप में देखा जा रहा है।

राजस्थान की राज्यसभा की तीन सीटों के लिए 18 जून को चुनाव होने हैं और मतगणना भी उसी दिन होगी। विधानसभा में अपनी मौजूदा स्थिति के आधार पर भाजपा तीन में से दो सीटें आसानी से जीत सकती है।

केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, भाजपा सांसद राजेंद्र गहलोत और कांग्रेस सांसद नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून को समाप्त होने के कारण ये पद रिक्त हुए हैं।

राजनीतिक पर्यवेक्षक सतीश पूनिया और अलका गुर्जर के चयन को भविष्य की चुनावी लड़ाई से पहले राजस्थान के प्रभावशाली जाट और गुर्जर समुदायों के साथ अपने जुड़ाव को और मजबूत करने के भाजपा के प्रयास के रूप में देखते हैं।

पूनिया, एक प्रमुख नेता, लंबे समय से राजस्थान में भाजपा के प्रमुख संगठनात्मक चेहरों में से एक रही हैं, जबकि अलका गुर्जर के नामांकन को राज्य में गुर्जर समुदाय के बढ़ते राजनीतिक महत्व की मान्यता के रूप में देखा जा रहा है।

सतीश पूनिया भाजपा के भीतर कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और पार्टी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में हारने के बावजूद उन्हें केंद्रीय नेतृत्व का विश्वास प्राप्त रहा और उन्हें राज्य के बाहर की जिम्मेदारियां सौंपी गईं।

बिहार चुनावों के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद पूनिया को हरियाणा के लिए भाजपा का प्रभारी नियुक्त किया गया था।

राज्यसभा के लिए उनके नामांकन को इस संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि पार्टी अनुभवी संगठनात्मक नेताओं को महत्व देना जारी रखती है और वफादारी और प्रदर्शन को पुरस्कृत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अलका गुर्जर दशकों से भाजपा संगठन से जुड़ी हुई हैं और पहले विधायक और मंत्री के रूप में कार्य कर चुकी हैं। वर्तमान में वे भाजपा की राष्ट्रीय सचिव हैं।

उनके परिवार के पार्टी से लंबे समय से संबंध हैं। उनके पति, डॉ. नत्थू सिंह गुर्जर, भी भाजपा सरकार के दौरान मंत्री रह चुके हैं और कई वरिष्ठ संगठनात्मक पदों पर आसीन रहे हैं।

अलका गुर्जर के राज्यसभा में चुने जाने के साथ ही, भाजपा गुर्जर मतदाताओं के बीच अपनी पहुंच मजबूत करने के साथ-साथ एक ऐसी नेता को पुरस्कृत करने के लिए उत्सुक दिख रही है जिनकी संगठन में गहरी पकड़ है।

इस कदम को पार्टी की महिला प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप भी देखा जा रहा है।

कांग्रेस ने अभी तक राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है।

--आईएएनएस

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