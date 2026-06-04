भाजपा ने आपातकाल संबंधी टिप्पणी पर राहुल गांधी की आलोचना की

नई दिल्ली, 4 जून (आईएएनएस)। भाजपा नेताओं ने गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा और उन्हें अराजक और हताश बताया।

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भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने विपक्ष के नेता को खतरनाक और अराजक व्यक्ति बताया।

प्रदीप भंडारी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा, "राहुल गांधी को यह एहसास हो गया है कि वे लोकतांत्रिक तरीके से देश की सत्ता में नहीं आ सकते। वे जहां भी जाते हैं, देश के युवा और जेन-जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते नजर आते हैं। अब, राहुल गांधी वंशवादी हैं और सत्ता से दूर नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने भारत के लोकतंत्र के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है।"

उन्होंने आगे कहा, "देश की जनता सब समझ गई है, राहुल गांधी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे।"

भाजपा तेलंगाना अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने याद दिलाया कि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने ही आपातकाल लागू किया था।

उन्होंने कहा, "राहुल गांधी का यह बयान कि प्रधानमंत्री मोदी आपातकाल जैसे कड़े कदम उठा सकते हैं, एक बड़ा मजाक है। आपातकाल वाली मानसिकता कांग्रेस पार्टी की है, क्योंकि आपातकाल तो उन्होंने ही लागू किया था।"

उन्होंने आईएएनएस को बताया, "यह तत्कालीन जनसंघ ही था जिसने आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी और देश में लोकतंत्र को बहाल किया।"

कांग्रेस को 'लोकतंत्र विरोधी' बताते हुए राज्य भाजपा अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने आगे कहा, "राहुल गांधी कई वर्षों से केंद्र में सत्ता से बाहर होने के कारण निराश हैं। उनकी निराशा ऐसे बेतुके बयानों के माध्यम से व्यक्त हो रही है।"

मीडिया को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, "जब तक पीएम मोदी प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी को देश की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें अपने परिवार और अपनी पार्टी पर ध्यान देना चाहिए।"

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी इसी तरह का विचार व्यक्त करते हुए कहा, "पिछले 12 वर्षों से अधिक समय में अब तक किसी ने भी राहुल गांधी की कही बात को स्वीकार नहीं किया है। आज भी भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है।"

उन्होंने आगे कहा, "इससे पहले भी वे कहते थे कि भारत एक मृत अर्थव्यवस्था है। वे जो कुछ भी कहते हैं, उसमें कोई गंभीरता नहीं होती। वे हमेशा दुनिया के सामने और भारत के नागरिकों के सामने भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन भारत की जनता ने लगातार उन्हें नकार दिया है।"

हरियाणा के मंत्री अनिल विज के अनुसार, विपक्ष के नेता गांधी लगातार चुनाव हारने के बाद अवसाद में चले गए हैं। उन्होंने टिप्पणी की "उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहिए।"

--आईएएनएस

एसएके/डीकेपी