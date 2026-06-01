भाजपा को सत्ता में आए अभी कुछ ही दिन हुए और विपक्ष पर हमले शुरू: अरविंद केजरीवाल

कारापुर, 31 मई (आईएएनएस)। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर कथित हमले को लेकर बयानबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोई इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है तो कोई इसके लिए टीएमसी को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। इस बीच आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की।

अरविंद केजरीवाल ने कहा, "हम इस घटना की कड़े से कड़ा शब्दों में निंदा करते हैं। जैसा कि हमने देखा, सोशल मीडिया पर भी, अभिषेक बनर्जी पर एक बहुत ही गंभीर और शर्मनाक हमला किया गया। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उनकी सरकार को सत्ता में आए अभी कुछ दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, और उन्होंने लोगों पर, खासकर विपक्ष में बैठे लोगों पर ऐसे हमलों की अनुमति देना या उन्हें बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। अगर अभी ऐसा हो रहा है, तो अगले पांच सालों में वे क्या करेंगे? क्या इसीलिए उन्हें सत्ता सौंपी गई थी? क्या इसीलिए लोगों ने उन्हें वोट दिया था?"

वहीं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और सरकार के इशारे पर ऐसी घटनाएं की जा रही हैं, जिनमें सांसदों को भी शामिल किया जा रहा है। यह सभी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।"

दूसरी ओर, दिल्ली में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, "किसी पर भी हमला करना सही नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का। लोकतंत्र में, ऐसे हमलों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर किसी को कुछ कहना है, तो उसे व्यक्त करने के उचित तरीके और मंच मौजूद हैं..."

महाराष्ट्र से शिवसेना के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने इस मामले पर कहा, "टीएमसी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी पर पश्चिम बंगाल में हमला किया गया। यह एक अचानक हुआ हमला था। लोग इसलिए नाराज थे क्योंकि वे अवैध गतिविधियों, गुंडागर्दी और ऐसी ही अन्य हरकतों के कारण परेशान थे, जिन्हें अब रोक दिया गया है। उनका गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा, और लोगों ने अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके और उनके प्रति आक्रामक रवैया अपनाने की कोशिश की।"

--आईएएनएस

पीआईएम/एमएस