भाजपा चाहे कुछ भी कर ले, ममता बनर्जी फिर से बनेंगी बंगाल की सीएम: कुणाल घोष

कोलकाता, 26 मार्च (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर टीएमसी और भाजपा नेताओं की ओर से प्रदेश में अगली सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भाजपा के दावे पर तंज कसते हुए कहा कि सारे दावे झूठे साबित होंगे।

टीएमसी नेता कुणाल घोष ने साल 2021 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा ने दावा किया था कि 200 से ज्यादा सीट जीतकर सरकार बनाएंगे। चुनाव के परिणाम क्या आए थे, बंगाल के साथ पूरी जनता ने देखा था।

कोलकाता में आईएएनएस से बातचीत में टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि भाजपा को याद है कि साल 2021 के विधानसभा चुनाव में उनका क्या हाल हुआ था, फिर भी इस चुनाव में सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। भाजपा ने 2021 के चुनाव में नारा दिया था, अबकी बार 200 पार। क्या हुआ हार का सामना करना पड़ा और झोली में सिर्फ 77 सीट आईं। इस बार 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को केवल 26 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि भारी बहुमत के साथ एक बार फिर सत्ता के सिंहासन पर ममता बनर्जी बैठने वाली हैं।

टीएमसी नेता ने ईवीएम और एसआईआर का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा बंगाल में सरकार बनाने के लिए कुछ भी कर सकती है। ईवीएम में धांधली हो सकती है। भाजपा चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर वैध मतदाताओं के वोट को वोटर लिस्ट से हटा रही है, लेकिन मैं चुनौती देता हूं कि सभी तरह के प्रयास के बावजूद भी इस विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। बंगाल की जनता भाजपा के खिलाफ ही वोट करेगी।

उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा की जो बी टीम है, उसके उम्मीदवारों को एक भी सीट पर जीत नहीं मिलेगी। जनता का वोट टीएमसी को मिलेगा।

पश्चिम एशिया में तनाव के बीच सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की आगामी वीडियो कॉन्फ्रेंस को लेकर टीएमसी नेता ने कहा कि तेल का संकट जो हमारे सामने हैं, यह सरकार की विफलता की वजह है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हमारी सरकार को मालूम नहीं था कि मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ने वाली है।

--आईएएनएस

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