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भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का झारखंड दौरा, संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर फोकस

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Dainik Hawk·
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Jun 06, 2026, 01:41 AM
भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का झारखंड दौरा, संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर फोकस

रांची, 6 जून (आईएएनएस)। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शनिवार से झारखंड के दो दिवसीय संगठनात्मक दौरे की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस दौरे के दौरान वे कई बैठकों और चर्चाओं में हिस्सा लेंगे, जिनका मकसद पार्टी के संगठनात्मक नेटवर्क को और मजबूत करना और पूरे राज्य में इसकी पहुंच का विस्तार करना है।

झारखंड में पार्टी की मौजूदगी को मजबूत करने की कोशिशों के तहत, इस दौरे में चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ तालमेल, पार्टी पदाधिकारियों के साथ बातचीत, बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संवाद पर ध्यान दिया जाएगा।

भाजपा की ओर से जारी प्रोग्राम शेड्यूल के अनुसार, नवीन शनिवार सुबह 11:30 बजे रांची पहुंचेंगे। इसके बाद वह भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर, आदिवासी आइकन धरती आबा बिरसा मुंडा और पार्ची के सीनियर नेता कैलाशपति मिश्रा की मूर्तियों पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे।

श्रद्धांजलि समारोह के बाद, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रांची में पार्टी के राज्य मुख्यालय जाएंगे, जहां वह सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा और भविष्य के राजनीतिक व जन-संपर्क कार्यक्रमों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

दोपहर बाद, भाजपा अध्यक्ष पार्टी ऑफिस में स्टेट कोर कमिटी के सदस्यों के साथ एक अलग मीटिंग करेंगे। उम्मीद है कि सीनियर नेता संगठनात्मक मामलों और अलग-अलग लेवल पर पार्टी के ढांचे को मजबूत करने से जुड़ी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे।

इसके बाद, शाम करीब 4 बजे नितिन नवीन रांची के कार्निवल बैंक्वेट हॉल में बुद्धिजीवियों की एक बैठक को संबोधित करेंगे। इस बातचीत का मकसद बुद्धिजीवी समुदाय के सदस्यों से जुड़ना और जनहित के मुद्दों के साथ-साथ पार्टी के विजन और कार्यक्रमों पर चर्चा करना है।

दौरे के दूसरे दिन, भाजपा चीफ बोकारो स्टील सिटी जाएंगे, जहां वे पार्टी कार्यकर्ता प्रीतम सिन्हा के घर जाएंगे। इस दौरे के दौरान, वे संगठनात्मक गतिविधियों और जमीनी स्तर की पहलों पर फीडबैक लेने के लिए स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत करेंगे।

इसके बाद, नितिन नवीन ओरमांझी के कुचू में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के आवास पर जाएंगे। इस बैठक में राज्य नेतृत्व और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच तालमेल को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। बाद में वह रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय लौटेंगे, जहां वह जिला प्रभारियों, जिला अध्यक्षों और पार्टी के मीडिया, सोशल मीडिया और आईटी सेल के प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

मीटिंग के दौरान बातचीत कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, ऑर्गेनाइजेशनल कोऑर्डिनेशन और जमीनी लेवल पर पार्टी की मौजूदगी को मजबूत करने पर होने की उम्मीद है। दोपहर में वह स्टेट ऑफिस बेयरर्स की मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे, जहां ऑर्गेनाइजेशनल मुद्दों, आने वाले प्रोग्राम और भविष्य की स्ट्रेटेजी का रिव्यू होने की संभावना है।

--आईएएनएस

पीएसके