Bhai Dooj Celebration : भाई दूज की रौनक, भाइयों से मिलने को बेताब दिखीं बहनें

भाई दूज पर फर्रुखाबाद बस स्टैंड पर उमड़ी बहनों की भीड़, प्रशासन सतर्क
Oct 23, 2025, 03:04 PM
फर्रुखाबाद : भाई दूज की रौनक, भाइयों से मिलने को बेताब दिखीं बहनें

फर्रुखाबाद:  उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के कादरीगेट थाना क्षेत्र स्थित रोडवेज बस स्टैंड पर भाई दूज के शुभ अवसर पर गुरुवार को बहनों की भारी भीड़ उमड़ी। हर ओर बसों का इंतजार करती बहनें दिखीं, जिनके चेहरों पर अपने भाइयों से मिलने की खुशी झलक रही थी।

भाई दूज के इस पावन पर्व पर बहनों ने कहा कि वे बड़ी खुशी के साथ अपने भाइयों के घर जा रही हैं ताकि उनके माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु और सुख-समृद्धि की कामना कर सकें।

हालांकि, इस उमड़ती भीड़ के चलते रोडवेज बस स्टैंड पर व्यवस्था संभालना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया।

रोडवेज प्रशासन ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई। रोडवेज की बसें हरदोई, शाहजहांपुर, आगरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, कानपुर, कन्नौज, बदायूं, बरेली और दिल्ली के लिए लगातार चलाई जा रही हैं। बावजूद इसके बसों की भारी मांग के कारण यात्रियों को कुछ देर इंतजार करना पड़ रहा है।

हरदोई जाने वाली एक महिला शीला ने बताया कि वह करीब दो घंटे से बस स्टैंड पर बैठी है, लेकिन अभी तक हरदोई के लिए बस नहीं मिली है। वहीं, एक युवक गौरव सिंह ने बताया कि वह भी करीब आधे घंटे से बस का इंतजार कर रहा है, लेकिन अभी तक बस नहीं आई है।

रोडवेज बस स्टेशन के इंचार्ज ने बताया कि सुबह से लेकर दोपहर तक करीब 200 बसें विभिन्न रूटों पर भेजी जा चुकी हैं। सिर्फ हरदोई रूट पर ही लगभग 50 बसें भेजी गई हैं, लेकिन बहनों और यात्रियों की संख्या इतनी अधिक है कि बसें लगातार भर जा रही हैं।

बस स्टैंड पर बहनों की भीड़ के बावजूद माहौल में उल्लास था। सबके मन में अपने भाई के घर पहुंचने की उत्सुकता थी। वहीं, रोडवेज कर्मी लगातार यात्रियों को बसों में बैठाने और व्यवस्था बनाए रखने में जुटे थे।

 

 

 

