भारत समाचार

Festival of India : भाई दूज पर पीएम मोदी और केंद्रीय नेताओं ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं

भाई-बहन के पवित्र प्रेम और स्नेह का पर्व भाई दूज पूरे देश में हर्ष और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 23, 2025, 05:37 AM
भाई दूज पर पीएम मोदी और केंद्रीय नेताओं ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली: भाई-बहन के पवित्र प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक पर्व भाई दूज देशभर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने देशवासियों को शुभकामनाएं दीं।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "आप सभी को भाई दूज की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। भाई-बहन के आपसी प्रेम और विश्वास का यह प्रतीक-पर्व हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। इस रिश्ते की डोर को एक नई मजबूती मिले, यही कामना है।"

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी देशवासियों को भाई दूज की बधाई देते हुए 'एक्स' पर लिखा, "भाई दूज के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व भाई-बहन के अटूट स्नेह और विश्वास का प्रतीक है, जो हमारी संस्कृति में गहराई से बसा है। यह दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो।"

वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अपने आधिकारिक 'एक्स' संदेश में इस पर्व को भारतीय जीवन मूल्यों और सनातन संस्कारों से जोड़ते हुए लिखा, "भाई-बहन के अटूट स्नेह और समर्पण के प्रतीक, पावन पर्व 'भाई दूज' की सभी भाई-बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। समृद्ध सनातन संस्कारों को सुदृढ़ करता यह पावन पर्व लोक आस्था और संबंधों के प्रति निस्वार्थ समर्पण का प्रतीक है। यह पर्व आप सभी के जीवन को सुख, समृद्धि, आनंद एवं स्नेह से अभिसिंचित करे, ईश्वर से मेरी यही कामना है।"

भाई दूज, जिसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं, जबकि भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं।

 

 

 

JP Nadda wishesHindu FestivalRajnath Singh messageIndia festivalsBhai Dooj celebrationPM Modi greetingsBhai Dooj 2025

Related posts

Loading...

More from author

Loading...