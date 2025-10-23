भारत समाचार

Bhai Dooj : भाई दूज पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई प्रमुख नेताओं ने बधाई और शुभकामनाएं दीं

देशभर में भाई दूज का पर्व उत्साह और स्नेह के साथ मनाया जा रहा है।
Oct 23, 2025, 05:31 AM
नई दिल्ली: देशभर में 'भाई दूज' का पावन पर्व भाई-बहन के अटूट प्रेम और स्नेह के प्रतीक के रूप में बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कई प्रमुख नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दीं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संदेश में कहा, "भाई दूज के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई-बहन के प्रेम और स्नेह का यह पर्व आप सभी के जीवन में अपार खुशियां, सौहार्द और समृद्धि लाए।"

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस अवसर पर अपनी बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "भाई-बहन के पवित्र बंधन और स्नेह के पर्व 'भाई दूज' के अवसर पर प्रदेश और देशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं।"

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में कहा, "भाई-बहन के स्नेहिल बंधन और विश्वास की डोर को दृढ़ करने वाले पावन पर्व 'भाई दूज' की सभी को हार्दिक बधाई। यमुना मैया की कृपा से हर बहन का जीवन सुख, सौभाग्य और समृद्धि से आलोकित हो और हर भाई का जीवन साहस, सफलता और उज्ज्वल भविष्य के प्रकाश से जगमगाता रहे, यही प्रार्थना है।"

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शुभकामनाएं देते हुए 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "प्रदेशवासियों को भाई-बहन के अटूट प्रेम, स्नेह और विश्वास के प्रतीक 'भाई दूज' के पावन पर्व की हार्दिक बधाई। यह पर्व आपके जीवन में खुशियां, सौहार्द और प्रेम का संचार करे।"

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'भाई दूज' की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "यह पवित्र पर्व भाई-बहन के बीच स्नेह, विश्वास और कर्तव्यनिष्ठा के उस अनमोल रिश्ते का उत्सव है, जो जीवन के हर उतार-चढ़ाव में एक-दूसरे को नैतिक संबल प्रदान करने की प्रेरणा देता है।"

उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि यह शुभ पर्व सभी के जीवन को आनंद, सुख-समृद्धि और अटूट सौहार्द के प्रकाश से आलोकित करे व हर भाई-बहन के इस बंधन को सदैव अक्षुण्ण और मजबूत बनाए रखे।

 

 

 

