Bhagwant Mann : सीएम भगवंत मान ने श्री आनंदपुर साहिब में टेका मत्था, सुख-शांति के लिए की प्रार्थना

रूपनगर: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रविवार को रूपनगर पहुंचे, जहां उन्होंने श्री आनंदपुर साहिब में मत्था टेका।

पंजाब सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि खालसा की पवित्र धरती तख्त श्री केसगढ़ साहिब, श्री आनंदपुर साहिब में नतमस्तक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु चरणों में मत्था टेका। पंजाब और पंजाबियों सहित समस्त सिख संगत के कल्याण और सुख-शांति के लिए प्रार्थना की। गुरु साहिब सब पर अपनी अपार कृपा बनाए रखें।

इससे पहले भगवंत मान ने एक और पोस्ट में कहा कि खालसा की जन्मभूमि श्री आनंदपुर साहिब के ऐतिहासिक स्वरूप को और निखारने के लिए ‘हेरिटेज स्ट्रीट’ का नींव पत्थर रखा। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि यह सेवा हमारे हिस्से में आई है।

इस प्रोजेक्ट के तहत श्री आनंदपुर साहिब में सफेद संगमरमर लगाया जाएगा और प्राचीन विरासत से जुड़े 6 द्वार बनाए जाएंगे। गुरु साहिब की बाणी में जिन पेड़ों का उल्लेख किया गया है, वे पेड़ यहां लगाए जाएंगे। गुरु घरों और संग्रहालयों तक जाने वाले रास्तों के साथ-साथ शहर के मुख्य बाजारों का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा।

बता दें कि पंजाब की ऐतिहासिक और धार्मिक धरती श्री आनंदपुर साहिब में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यहां 50 साल बाद 'हेरिटेज स्ट्रीट' परियोजना की नींव रखकर इस पवित्र नगरी के विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। यह वही आनंदपुर साहिब है, जहां खालसा पंथ की नींव रखी गई थी। अब इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इसे न सिर्फ धार्मिक रूप से, बल्कि सांस्कृतिक और पर्यटन दृष्टि से भी विश्व स्तर पर पहचान दिलाने की योजना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आनंदपुर साहिब को 'व्हाइट सिटी' के रूप में विकसित किया जाएगा। पूरे शहर में सफेद संगमरमर का प्रयोग होगा ताकि यह शांति, श्रद्धा और पवित्रता का प्रतीक बन सके। प्रोजेक्ट के तहत छह विशाल गेट बनाए जाएंगे, जो पंजाब की सांस्कृतिक विरासत, सिख इतिहास और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की गुरबाणी से प्रेरित होंगे। हर गेट का नाम और डिजाइन सिख इतिहास से जुड़ा होगा, जिससे आने वाली पीढ़ियों को अपनी विरासत से जुड़ने का अवसर मिलेगा।