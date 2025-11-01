Bihar Law and Order: भागलपुर केंद्रीय कारा में प्रशासन की औचक छापामारी

भागलपुर: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इसी कड़ी में शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर में जिला प्रशासन की टीम ने औचक निरीक्षण एवं छापामारी अभियान चलाया।

अनुमंडल पदाधिकारी (सदर) विकास कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता (सदर) अपेक्षा मोदी, और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (नगर-01) अजय कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई का नेतृत्व किया। इस दौरान स्थानीय थानाध्यक्षों समेत पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा।

छापामारी टीम ने जेल परिसर के विभिन्न हिस्सों, कैदी बैरक, मेस, सुरक्षा चौकी और प्रशासनिक कक्षों का विस्तृत निरीक्षण किया। इस पूरे अभियान के दौरान प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया कि जेल के भीतर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक या प्रतिबंधित वस्तु मौजूद न हो और किसी संदिग्ध गतिविधि की संभावना को सख्ती से परखा गया।

इस औचक छापामारी का उद्देश्य विधानसभा चुनाव के दौरान जेल परिसर की सुरक्षा और अनुशासन व्यवस्था को मजबूत बनाना तथा किसी भी अवांछित तत्व या गतिविधि पर रोक लगाना था। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जेल प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था, अनुशासन और प्रशासनिक प्रणाली की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

निरीक्षण के क्रम में जेल की सुरक्षा व्यवस्था, अनुशासन एवं प्रशासनिक कार्य प्रणाली की समीक्षा की गई तथा जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये तथा यह सुनिश्चित करने पर बल दिया गया कि जेल के भीतर सभी नियमों और व्यवस्थाओं का सख्ती से पालन हो।

भागलपुर पुलिस ने भी इस अभियान की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "आगामी बिहार विधानसभा चुनाव–2025 के मद्देनजर आज दिनांक 31.10.2025 को विशेष केंद्रीय कारा भागलपुर में प्रशासनिक टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया गया।"

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दो चरण में वोटिंग होगी। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। वहीं, 14 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे।