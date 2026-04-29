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Bhabanipur Election Turnout : भवानीपुर में रिकॉर्ड 90 प्रतिशत मतदान हुआ: सुवेंदु अधिकारी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 29, 2026, 02:54 PM
भवानीपुर में रिकॉर्ड 90 प्रतिशत मतदान हुआ: सुवेंदु अधिकारी

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि इस सीट पर रिकॉर्ड 90 प्रतिशत मतदान हुआ है।

सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में 90 फीसदी से ज्यादा मतदाताओं ने वोट डाले हैं। यह एक रिकॉर्ड है। 2021 में, यहां मतदाताओं की भागीदारी 82 प्रतिशत थी, 2024 में, यह 78 प्रतिशत थी।

सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि 4-5 पुरुषों ने बुर्का पहनकर वार्ड 77 के कुछ बूथों पर फर्जी वोट डाले। जब मैंने बांग्लादेशी मुसलमानों को बूथ पर कब्जा करने से रोका तो उन्होंने मेरे सामने 'जय बांग्ला' के नारे लगाए और भाग गए।

उन्होंने कहा कि भवानीपुर के कुछ बूथों पर मतदाता कतार में खड़े थे, लेकिन पर्ची वितरण पूरा होने के बाद शाम 6 बजे प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया है। हमारे कंट्रोल रूम और बैक ऑफिस से हमें जानकारी मिली है कि भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में 90 फीसदी से अधिक मतदाताओं ने मतदान किया है, जो भवानीपुर विधानसभा के गठन के बाद से एक रिकॉर्ड है।

सुवेंदु अधिकारी ने पुलिस प्रशासन की भूमिका का जिक्र करते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार्यशैली की सराहना की। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई की।

दूसरी ओर, केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने सीएम ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि हमने ममता बनर्जी को कई सालों बाद देखा है। जब वह पहले निकलती थीं, तब हम बहुत छोटे थे। आज, इतने सालों बाद, वह चुनावों के दौरान इतनी सुबह घर से निकली हैं। पिछले 15-20 सालों से वह दोपहर 3.30 बजे घर से निकलती थीं। आज, अगर वह इतनी सुबह निकल रही हैं तो कुछ तो गड़बड़ है। वह दबाव में हैं।

बता दें कि भवानीपुर पश्चिम बंगाल की उन चुनिंदा सीटों में से एक है, जिसे हॉट सीट मानी जाती है। इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी सुवेंदु अधिकारी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है।

सुवेंदु अधिकारी इस सीट पर जीत का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी जीत पूरी तरह से सुनिश्चित है। दूसरी ओर, ममता बनर्जी ने भी दावा किया है कि वह केवल भवानीपुर ही नहीं, बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगी।

--आईएएनएस

डीकेएम/डीकेपी

 

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