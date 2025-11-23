भारत समाचार

बंगाल पुलिस ने राजस्थान के एक युवक को किया गिरफ्तार, डीआईजी की फेक प्रोफाइल बनाने का आरोप

Nov 23, 2025, 06:59 AM
कोलकाता, 23 नवंबर (आईएएनएस)। बर्दवान रेंज के डीआईजी श्याम सिंह की तस्वीर और नाम का इस्तेमाल करके कथित तौर पर एक फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और गलत जानकारी शेयर करने के आरोप में राजस्थान से एक युवक को गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

युवक को लोगों को गुमराह करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बर्दवान पुलिस की साइबर क्राइम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर पश्चिम बंगाल लाया गया है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपी की पहचान राजस्थान के भरतपुर जिले के रहने वाले सलमान खान के रूप में हुई है।

बर्दवान पुलिस ने कुछ समय से देखा है कि डीआईजी श्याम सिंह के नाम और फोटो का इस्तेमाल करके एक फेक फेसबुक अकाउंट बनाया गया था। पुलिस ने बताया कि इस फेक प्रोफाइल का इस्तेमाल करके पश्चिम बंगाल सरकार की छवि खराब करने और आम लोगों को धोखा देने की कोशिश की जा रही थी।

इसके बाद, बर्दवान साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने खुद से केस दर्ज किया और जांच शुरू की। पुलिस को जांच के दौरान सलमान का पता चला। डिजिटल फुटप्रिंट, टेक्निकल एनालिसिस और सोर्स के आधार पर सलमान की पहचान की गई।

इसके बाद, हाल ही में बर्दवान पुलिस की एक टीम राजस्थान गई और लोकल पुलिस के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन किया। सलमान को कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के बाद शनिवार को उसे बर्दवान की एक कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को सात दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया।

पुलिस इस पूरे मामले में अब यह जांच कर रही है कि इसमें कोई और सदस्य शामिल है या नहीं।

बर्दवान पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "फेसबुक पर फेक प्रोफाइल देखने के बाद जांच शुरू की गई। पता चला कि सलमान खान नाम का एक युवक डीआईजी श्याम सिंह की तस्वीरों और डिटेल्स का इस्तेमाल करके फेक प्रोफाइल चला रहा था। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के अधिकारियों की एक टीम आरोपी को पकड़ने के लिए राजस्थान गई थी। उसे राज्य में लाया गया। अब मामले के बारे में और जानने के लिए उससे पूछताछ की जाएगी।"

--आईएएनएस

पीएसके

