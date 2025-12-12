Bettiah Murder Case : पश्चिमी चंपारण में कथित हमले के बाद युवक की हत्या, सड़क पर उतरे ग्रामीण

पटना: बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के नौतन पुलिस थाने के अंतर्गत बसवरिया गांव के 21 वर्षीय युवक राहुल कुमार की गुरुवार को कथित तौर पर कुछ लोगों के एक समूह द्वारा हमला किए जाने के बाद हत्या कर दी गई।

घटना के बाद बेहोश राहुल को पहले जीएमसीएच ले जाया गया और बाद में मोतिहारी के रहमानिया हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। राहुल की मौत की खबर फैलते ही गुरुवार शाम को सैकड़ों गांव वाले सड़कों पर उतर आए।

उन्होंने बांस के डंडों और जलते हुए बैरिकेड्स का इस्तेमाल करके बसवरिया में बेतिया-नौतन मेन रोड को जाम कर दिया, जिससे लगभग दो घंटे तक ट्रैफिक रुका रहा। नौतन और आस-पास के थानों से पुलिस टीम के आने और भीड़ को जाम हटाने के लिए मनाने तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही।

राहुल की मां कमलावती देवी ने बसवरिया और संसारई गांवों के छह आरोपियों, अंबेडकर पटेल, रितिक कुमार, बबलू पटेल, गोलू यादव, अमित यादव और झुनझुन कुमार, के साथ पांच से छह अनजान लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सभी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

शिकायत के मुताबिक, झुनझुन कुमार ने कथित तौर पर गुरुवार को राहुल को उसके घर से बाहर बुलाया था। बताया जा रहा है कि ग्रुप ने बगाही लोहिया पुल के पास उस पर हमला कर दिया और जैसे ही वह मौके पर पहुंचा, उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।

इसके बाद उन्होंने लोहे की रॉड और मोटरसाइकिल के शॉक-एब्जॉर्बर पाइप से उसके सिर पर बुरी तरह हमला किया, जिससे उसके सिर और शरीर के दूसरे हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। बताया जा रहा है कि उसका सिर बुरी तरह कुचल गया था।

घटना के बाद आरोपियों ने राहुल के परिवार को फोन करके कहा कि उसका एक्सीडेंट हो गया है।

पुलिस संभावित मकसद, पुरानी दुश्मनी और आरोपियों के बीच संबंधों की जांच कर रही है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है। राहुल की मौत से बसवरिया और आसपास के इलाकों में मातम छा गया है।

उसके परिवार का दावा है कि उसे एक साज़िश में फंसाया गया था और जानबूझकर मौके पर फुसलाया गया था। सदर एसडीपीओ विवेक दीप ने कहा कि पुलिस ने सड़क जाम हटाने और शांति बहाल करने के लिए तुरंत कार्रवाई की।

उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच चल रही है। मामले को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा।

--आईएएनएस