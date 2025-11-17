भारत समाचार

Bengaluru Incident : बेंगलुरु में महिला के साथ 'दुर्व्यवहार' के आरोप में एक व्यक्ति पर मामला दर्ज

कुत्ते को बहाना बनाकर महिला से बदसलूकी, आरोपी फरार
Nov 17, 2025, 04:55 AM
बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार 6 नवंबर को महिला ज्ञानभारती इलाके के उपकार लेआउट में अपने कुत्ते के साथ टहलने निकली थी, तभी आरोपी उसके पास आया और पूछा कि क्या वह उसके पालतू कुत्ते को छू सकता है।

शुरुआत में महिला ने समझा कि आरोपी कुत्तों का शौकीन है और जानवरों से प्यार करता है। महिला ने उसे कुत्ते को छूने की अनुमति दी। पालतू कुत्ते को छूने के बहाने आरोपी ने अचानक महिला से दुर्व्यवहार शुरू कर दिया, जिसका पीड़िता ने विरोध किया।

विरोध करने के बावजूद आरोपी ने महिला पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद महिला ने आरोपी को थप्पड़ मार दिया।

हंगामे के बीच, उसका मोबाइल फोन जमीन पर गिर गया। आसपास के लोगों के इकट्ठा होने से पहले ही, आरोपी ने फोन उठा लिया और मौके से फरार हो गया। बाद में महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने इलाके से सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करने के बाद आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

इस महीने की शुरुआत में, महिलाओं के खिलाफ अपराध के दो मामले सामने आए थे।

9 नवंबर को नशे में धुत एक व्यक्ति ने कथित तौर पर एक दिव्यांग महिला का यौन उत्पीड़न करने का प्रयास किया। यह घटना औदुगोडी पुलिस के अधिकार क्षेत्र के एमआर नगर में हुई।

6 नवंबर को बेंगलुरु पुलिस ने एक रैपिडो चालक को एक महिला यात्री को परेशान करने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि कथित घटना तब लोगों के ध्यान में आई जब महिला ने सोशल मीडिया पर विवरण पोस्ट किया।

बेंगलुरु पुलिस की सोशल मीडिया निगरानी इकाई ने इस पोस्ट को देखा और बाद में आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए उससे संपर्क किया।

पुलिस ने बताया कि अगले दिन आधिकारिक तौर पर मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।

--आईएएनएस

 

 

