Bengaluru Pothole Issue : कर्नाटक भाजपा ने गड्ढों की समस्या को लेकर राज्य सरकार पर उठाए सवाल

बेंगलुरु: विधान परिषद में विपक्ष के नेता सी. नारायणस्वामी ने बेंगलुरु शहर में गड्ढों की समस्या पर टिप्पणी की। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार से सवाल किया कि बेंगलुरु में गड्ढे भरने के लिए जारी किए गए 750 करोड़ रुपए कहां गए।

बेंगलुरु स्थित भाजपा के राज्य कार्यालय जगन्नाथ भवन में बोलते हुए उन्होंने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह बाढ़, सूखे और गड्ढों से भरी सड़कों के मुद्दों का समाधान करने में विफल रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ के बावजूद कांग्रेस सरकार को कोई चिंता नहीं है।

उन्होंने आरोप लगाया, "भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, मैं, विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक, भाजपा एमएलसी सीटी रवि और कई अन्य नेता दो टीमों में बाढ़ प्रभावित इलाकों में गए। हमारे दौरे के बाद ही मुख्यमंत्री ने हवाई जहाज से कुछ घोषणाएं की। लेकिन वे घोषणाएं लोगों तक कभी नहीं पहुंचीं।"

उन्होंने बताया कि कलबुर्गी, चिक्कोडी और विजयपुरा क्षेत्रों में लोग कांग्रेस सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं।

उन्होंने कहा कि चिकबल्लापुर, चित्रदुर्ग, तुमकुरु और कोलार जैसे जिलों में सूखे की स्थिति है, लेकिन सरकार ने कोई चिंता नहीं दिखाई है।

उन्होंने कहा, "सरकार अब यह दावा करने लगी है कि अगर भाजपा ने ठीक से काम किया होता, तो सड़कों पर गड्ढे ही नहीं होते। हमें सत्ता से गए ढाई साल हो गए हैं, लेकिन अब भी कांग्रेस को लगता है कि सत्ता में हमारी ही सरकार है।"

उन्होंने सवाल किया, "कई उद्योगपतियों द्वारा सरकार को पत्र लिखने के बावजूद उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। भाजपा के कार्यकाल में गड्ढे थे, लेकिन हमने उन्हें भर दिया। आज सरकार दावा करती है कि उसने गड्ढों की मरम्मत पर 750 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अगर ऐसा है, तो पैसा कहां गया? किसकी जेब में गया? गड्ढे अब भी क्यों हैं?"