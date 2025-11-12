भारत समाचार

Bengaluru Fraud : 1.94 करोड़ की हेराफेरी मामले में दो महिलाओं समेत तीन गिरफ्तार, 1 करोड़ की संपत्ति बरामद

बेंगलुरु में 1.94 करोड़ की फंड हेराफेरी का खुलासा, पुलिस ने तीन आरोपियों को पकड़ा
Nov 12, 2025, 04:20 PM
बेंगलुरु: सदाशिवनगर पुलिस ने छात्रों की विदेश यात्रा के लिए जारी अग्रिम निधि में की गई बड़ी हेराफेरी का पर्दाफाश करते हुए दो महिलाओं समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर 1.94 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हड़प ली थी। यह शिकायत 1 नवंबर 2025 को सदाशिवनगर पुलिस थाने में एक प्रतिष्ठित संस्थान के कर्मचारी द्वारा दर्ज कराई गई थी।

शिकायत में बताया गया कि संस्थान में अस्थायी सचिवीय सहायक के रूप में कार्यरत दो महिलाओं ने छात्रों की विदेशी यात्रा से संबंधित स्वीकृति आदेशों में जालसाजी की। उन्होंने दस्तावेजों में हेरफेर कर छात्रों के बैंक खाते के विवरण बदल दिए और 1,94,33,700 रुपए अपने रिश्तेदारों और परिचितों के खातों में कई किश्तों में स्थानांतरित कर दिए।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने कई सुरागों पर काम किया और गुप्त सूचनाओं के आधार पर 2 नवंबर 2025 को दोनों महिला आरोपियों को हेसरघट्टा और यशवंतपुर स्थित उनके आवासों से गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने अपराध स्वीकार किया और एक पुरुष सहयोगी की भूमिका का खुलासा किया।

कर्नाटक सरकार के पुलिस विभाग की ओर से बुधवार को जारी प्रेस नोट में बताया गया कि 3 नवंबर 2025 को दोनों महिलाओं को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें आठ दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पूछताछ के दौरान दोनों ने स्वीकार किया कि उन्होंने जल्दी आर्थिक लाभ कमाने के इरादे से यह अपराध किया था। उन्होंने बताया कि गबन की गई राशि को 16 अलग-अलग बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया और इस धन से उन्होंने जमीन, सोने के आभूषण और अन्य कीमती वस्तुएं खरीदीं।

इसके बाद 9 नवंबर 2025 को मामले में शामिल तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने भी अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

विभाग ने बताया कि पुलिस ने 8 से 10 नवंबर के बीच कार्रवाई करते हुए लगभग 1 करोड़ रुपए की संपत्तियां बरामद कीं, जिनमें 70-80 लाख रुपए मूल्य की दो जमीनें, 15 लाख रुपए के 121 ग्राम सोने के आभूषण, 11 लाख रुपए नकद और 10 लाख रुपए की एक कार शामिल हैं।

10 नवंबर 2025 को दोनों महिला आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि तीसरा आरोपी अभी पुलिस हिरासत में है। मामले की जांच जारी है। यह कार्रवाई सदाशिवनगरपुलिस टीम द्वारा डीसीपी सेंट्रल डिवीजन अक्षय एम हक्के (आईपीएस) और एसीपी सेशाद्रिपुरम सब-डिवीजन प्रकाश आर के मार्गदर्शन में की गई।

--आईएएनएस

 

 

