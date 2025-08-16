Bengaluru Fire Accident : फ्लोर मैट गोदाम में आग लगने से दो लोगों की मौत हुई

बेंगलुरु: बेंगलुरु के नगरतापेटे इलाके में शनिवार को फ्लोर मैट गोदाम में भीषण आग लगने से कम से कम दो लोगों की मौत हो गई। फिलहाल आग पर काबू पाया जा चुका है। पुलिस और अग्निशमन अधिकारी आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, बेंगलुरु के नगरथपेट स्थित फ्लोर मैट गोदाम में शनिवार तड़के आग लगी थी। आग तेजी से चार मंजिला इमारत में फैल गई, जिसकी तीसरी मंजिल पर एक घर था। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को तैनात किया गया। गली संकरी होने के कारण दमकल विभाग के कर्मियों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। वाहन घटनास्थल तक ठीक से नहीं पहुंच सके। एम्बुलेंस भी मौके पर बुलाई गई थी।

आग की लपटें कम होने पर बचाव टीमें इमारत के अंदर गईं। इस दौरान, दो लोगों के शव बरामद हुए। एक शव पहली मंजिल पर और दूसरा दूसरी मंजिल पर मिला। मृतकों की पहचान सुरेश (36) और मदन (34) के रूप में हुई है। हालांकि, आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है।

चिक्कापेट विधायक उदय गरुड़ाचार ने घटनास्थल का दौरा किया और निरीक्षण किया। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट में लिखा, "प्रारंभिक जानकारी के आधार पर चिक्कपेट विधानसभा क्षेत्र के धर्मरायस्वामी मंदिर वार्ड के नगरतापेटे स्थित एक इमारत में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। मैंने घटनास्थल का दौरा किया है। अग्निशमन विभाग, एसडीआरएफ टीम, पुलिस अधिकारी और बीबीएमपी अधिकारी ड्यूटी पर हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस घटना में मृतकों की आत्मा को शांति मिले।"