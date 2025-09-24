Bengaluru Crime Case : बेटी के सामने पत्नी को 11 बार चाकू मारने वाले व्यक्ति ने बेंगलुरु पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण

बेंगलुरु: अपनी दूसरी पत्नी को सार्वजनिक रूप से 11 बार चाकू मारने, जिससे उसकी मौत हो गई, वाले आरोपी ने मंगलवार को बेंगलुरु में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।

यह घटना सोमवार को पीड़िता, रेखा की 12 वर्षीय बेटी के सामने हुई। आरोपी की पहचान 43 वर्षीय लोहिताश्व उर्फ ​​लोकेश के रूप में हुई है, जो तुमकुरु जिले के सिरा कस्बे का निवासी है।

डीसीपी (पश्चिम) एस. गिरीश ने मंगलवार को बताया कि आरोपी ने स्वेच्छा से पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उसके खिलाफ बीएनएस अधिनियम की धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि लोकेश ने अपनी पत्नी के अन्य पुरुषों के साथ संबंध होने के संदेह में यह अपराध किया, जो इस समय निराधार प्रतीत होता है।

पुलिस के अनुसार, पीड़िता रेखा, जो तलाकशुदा और दो बेटियों की मां है, ने हाल ही में लोकेश से शादी की थी। यह उसकी दूसरी शादी भी थी। एक निजी कंपनी में काम करने वाली रेखा ने अपनी छोटी बेटी को उसके माता-पिता के पास छोड़ दिया था और बड़ी बेटी को अपने पास रख लिया था। लोकेश ने इस पर आपत्ति जताई और बड़ी बेटी को दूर भेजने की मांग की, लेकिन रेखा ने इनकार कर दिया।

इसके अलावा, लोकेश को एक निजी कंपनी में काम करने वाली रेखा पर शक हो गया था, उसे लगा कि उसके कार्यस्थल पर उसके अवैध संबंध हैं। सोमवार को, जब रेखा बेंगलुरु के सुंकदकट्टे के पास एक बस स्टॉप पर खड़ी थी, लोकेश ने उसका पीछा किया और उसकी बेटी के सामने ही उसके सीने और शरीर के अन्य हिस्सों पर 11 बार चाकू से वार किया। जब आसपास खड़े लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, तो उसने उन्हें धमकाया और क्रूर हमला किया।

बाद में उसने चाकू लोगों की ओर फेंक दिया और मौके से फरार हो गया।

शुरुआती जांच से पता चला है कि कैब ड्राइवर लोकेश और हासन के चन्नारायपटना की रहने वाली रेखा, एक ही कंपनी में काम करते हुए दोस्तों के जरिए मिले थे। हाल ही में शादी करने का फैसला करने से पहले वे लगभग डेढ़ साल तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहे थे।

दंपति ने सुंकदकट्टे में एक घर किराए पर लिया था, जहां लोकेश अक्सर रेखा से उसकी बड़ी बेटी को लेकर झगड़ा करता था। हत्या वाले दिन, दोनों के बीच घर पर झगड़ा हुआ था। इसके बाद रेखा अपनी बेटी के साथ घर से निकल गई, लेकिन गुस्से में लोकेश ने उसका पीछा किया और अपराध को अंजाम दिया।

इस मामले में कामाक्षीपाल्या पुलिस आगे की जांच कर रही है।