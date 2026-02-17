Bengaluru Actress Video Case : क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान अभिनेत्री का वॉशरूम में बनाया गया वीडियो, ब्लैकमेल करने का आरोप

बेंगलुरु: हाल ही में कोरमंगला इंडोर स्टेडियम में आयोजित सेलिब्रिटी वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक अभिनेत्री और रियलिटी शो की कंटेस्टेंट ने वॉशरूम में अपना वीडियो बनाए जाने का आरोप लगाया।

साइबर क्राइम पुलिस के पास दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने स्टेडियम के वॉशरूम में उसका चोरी-छिपे वीडियो बनाया और बाद में उसे ब्लैकमेल किया।

अभिनेत्री के अनुसार, यह घटना सेलिब्रिटी महिला क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे दिन हुई, जब वह वॉशरूम में थीं, तभी किसी ने उनका वीडियो रिकॉर्ड किया। बाद में आरोपी ने यह वीडियो और तस्वीरें उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर भेजी और उनकी करीबी दोस्त को भी फॉरवर्ड की।

आरोपी ने धमकी दी कि अगर वह पैसे नहीं देती है तो वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा।

साइबर क्राइम पुलिस ने मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 77, 308 और 351 के तहत केस दर्ज किया गया। धारा 77 के अंतर्गत चोरी-छिपे किसी महिला का वीडियो या फोटो बनाना और इसे फैलाना अपराध माना गया है। धारा 308 के तहत ब्लैकमेल या उगाही और धारा 351 के तहत आपराधिक धमकी को शामिल किया गया है।

अभी तक इस मामले में आरोपी का कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। साइबर क्राइम पुलिस ने बताया कि धमकी भरे संदेश 'स्वान.3704722' नामक इंस्टाग्राम अकाउंट से भेजे गए। वे अकाउंट के पीछे व्यक्ति की पहचान करने और उसे गिरफ्तार करने के प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल ट्रेस करने की प्रक्रिया चल रही है। मामले में अब तक जो तथ्य सामने आए हैं, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी।

