बेंगलुरु में पार्ट-टाइम जॉब करने वाली कॉलेज छात्रा से दुष्कर्म, पुलिस जांच में जुटी

बेंगलुरु: बेंगलुरु में पार्ट-टाइम जॉब करने वाली एक कॉलेज छात्रा के साथ कथित तौर पर वर्कप्लेस पर ही उसके मालिकों के एक दोस्त ने दुष्कर्म किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस मामले को लेकर जांच की जा रही है।

बुधवार को बेंगलुरु के मडीवाला पुलिस स्टेशन के इलाके में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता ने बताया कि दुष्कर्म की यह घटना 11 मई को हुई थी। वह एक मोमोज की दुकान पर काम करती थी। उसने आरोप लगाया कि हाइनैश नाम के एक आदमी ने, जिसे वह दुकान के जरिए जानती थी, उसने यह अपराध किया।

पीड़िता ने बताया कि मोमोज की दुकान के मालिक अतुल और घोष, हाइनैश के साथ मिलकर पार्टी कर रहे थे। उसने आरोप लगाया कि जब अतुल और घोष रात का खाना खाने बाहर गए हुए थे, तब आरोपी ने आधी रात के आस-पास यह अपराध किया।

पीड़िता ने आगे दावा किया कि आरोपी ने उसे पुलिस के पास जाने या शिकायत दर्ज कराने के खिलाफ धमकी दी।

शिकायत के मुताबिक, आरोपी एक बिचौलिए के तौर पर काम कर रहा था और दुकान मालिकों को मोमोज की दुकान बेचने में मदद कर रहा था। पीड़िता ने तीन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उसने आरोप लगाया है कि शिकायत दर्ज कराने के बावजूद, संबंधित पुलिस ने कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है।

पुलिस ने हाल में बेंगलुरु दक्षिण में दो आदमियों को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने एक साल से ज्यादा समय तक दो अनाथ लड़कियों (उम्र 11 और 12 साल) का यौन शोषण किया था। दोनों दरिंदों ने इन हरकतों को रिकॉर्ड किया और पैसे कमाने के लिए सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल से मिली जानकारी के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

एक और मामले में, अधिकारियों ने बेंगलुरु के जक्कूर में एक विला में 19 साल की एक कॉलेज छात्रा को कथित तौर पर नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ गैंगरेप करने के मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया। शुरुआती शिकायत में जबरन वसूली और हनी ट्रैप के भी आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की गहन जांच शुरू की।

पुलिस ने इस मामले में बताया कि 19 साल की पीड़िता ने आरोप लगाया था कि बेंगलुरु के एक पॉश इलाके में बने एक निजी विला में उसे जबरदस्ती नशीला पदार्थ खिलाने के बाद दो आदमियों ने उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़ित छात्रा, जो बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और मूल रूप से तमिलनाडु के तिरुपुर की रहने वाली है, पिछले पांच महीनों से अपनी पढ़ाई के लिए शहर में रह रही थी।

पीड़िता ने आरोप लगाया कि पार्टी के दौरान, दोनों आरोपियों ने उसे जबरदस्ती गुलाबी रंग की एक गोली खिला दी, जिसके बाद उसे चक्कर आने लगे और वह अपना होश खोने लगी, और फिर वह बेहोश हो गई।

अपनी शिकायत के मुताबिक, बाद में विला के एक कमरे के अंदर उसके साथ यौन शोषण किया गया। उसने पुलिस को बताया कि घटना के दौरान उसे आंशिक रूप से होश आ गया था, और बाद में उसने खुद को कमरे के अंदर बंद पाया।

--आईएएनएस

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