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Bengal BJP Campaign : टीएमसी सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, बंगाल में भाजपा की सरकार बनने वाली है: सोमा डे

सोमा डे ने बंगाल में भाजपा के लिए जनसभा में प्रचार किया और पीएम मोदी की सराहना की।
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Dainik Hawk·
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Apr 05, 2026, 05:28 PM
टीएमसी सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, बंगाल में भाजपा की सरकार बनने वाली है: सोमा डे

बीरभूम: बंगाली अभिनेत्री सोमा डे ने रविवार को भाजपा उम्मीदवार कृष्णकांत साहा के लिए प्रचार किया। उन्होंने कहा कि हम लोग भाजपा का समर्थन करने आए हैं। लोगों का हुजूम देखकर समझ में आ गया कि बंगाल में भाजपा सरकार की जरूरत है। हम लोग चाहते हैं कि पीएम मोदी की सभी योजनाएं लागू हों, इसलिए इस बार भाजपा की सरकार आनी चाहिए।

सोमा डे ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। भाजपा की सरकार बनने वाली है।

सैंथिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार कृष्णकांत साहा ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि सैंथिया में भाजपा की सरकार में विकास होगा।

कृष्णकांत साहा ने कहा कि लोगों का कहना है कि सैंथिया से भाजपा की जीत पक्की है। पीएम मोदी की जनसभा को लेकर उन्होंने कहा कि सभी लोग पीएम मोदी को देखने के लिए उत्साहित हैं। लोग बोलते हैं कि पीएम मोदी की गारंटी से सैंथिया का विकास होगा। उन्होंने कहा कि बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनने वाली है।

सूरी विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार जगन्नाथ चटर्जी ने कहा कि टीएमसी का आखिरी दिन आ गया है, टीएमसी जाने वाली नहीं है। जब आप 4 मई को चुनाव के नतीजे देखेंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 170 से ज्यादा सीटों के साथ बीरभूम में जीत और बंगाल में सरकार बनाने जा रही है।

भाजपा प्रत्याशी जगन्नाथ चटर्जी ने टीएमसी को लेकर कहा कि यह उनका अंदरूनी मामला है, और इस पर हमें कमेंट नहीं करना है। यह देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री ने उन्हें बुलाया था या आने के लिए कहा था, या अनुब्रत मंडल ने सीएम की पब्लिक मीटिंग का बॉयकॉट करने का फैसला किया था। अगर बंगाल में ऐसी स्थिति पैदा हुई है, जहां मुख्यमंत्री एक रैली में जा रही हैं और कमेटी के खास सदस्य भी मौजूद नहीं हैं, तो इससे पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस के अंदर कई लोग नहीं चाहते कि पार्टी सत्ता में वापस आए।

--आईएएनएस

 

 

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