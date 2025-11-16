Gold Trader Murder : पुलिस ने आरोपी बीडीओ की कार जब्त की

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में स्वर्ण व्यापारी की हत्या मामले में पुलिस ने ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) प्रशांत बर्मन की कार जब्त कर ली है। बीडीओ कोलकाता के दत्ताबाद इलाके में एक स्वर्ण व्यापारी की हत्या के आरोपी हैं।

बंगाल पुलिस के अनुसार नीली बत्ती वाली कार शहर के ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास इलाके से जब्त की गई है।

पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इसी कार का इस्तेमाल कोलकाता के पास न्यू टाउन इलाके के जंगल में स्वर्ण व्यवसायी स्वपन कमिला के शव को फेंकने के लिए किया गया था। इसके साथ ही कूचबिहार पुलिस गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस नेता सजल सरकार के परिवार से भी पूछताछ करेगी।

दरअसल, मृतक व्यवसायी के परिवार का आरोप है कि राजगंज बीडीओ प्रशांत बर्मन ने इस अपराध की साजिश रची थी। परिवार का आरोप है कि बीडीओ ने व्यवसायी का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी।

विधाननगर पुलिस ने इस घटना की जांच के दौरान बीडीओ के ड्राइवर राजू ढाली, बीडीओ के करीबी दोस्त तूफान थापा और कूचबिहार तृणमूल नेता सजल सरकार को गिरफ्तार किया। हालांकि, मृतक के परिवार ने सवाल उठाया है कि पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बावजूद बीडीओ को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। आरोप है कि घटना वाले दिन बीडीओ के न्यू टाउन स्थित फ्लैट में छह लोग मौजूद थे।

परिजनों का आरोप है कि स्वपन को वहां बुरी तरह पीटा गया। उसकी मौत हो गई और उसे न्यू टाउन के जंगल में फेंक दिया गया। पुलिस इस बात की जांच करेगी कि हत्या के मामले में गिरफ्तार तृणमूल नेता का परिवार पूर्वोत्तर राज्यों से सोने की तस्करी में शामिल था या नहीं।

कूचबिहार जिला पुलिस सजल के भाई और पत्नी से पूछताछ कर सकती है। सजल को पद से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कूचबिहार-2 प्रखंड तृणमूल अध्यक्ष सजल सरकार की गिरफ्तारी के बाद से उनके दादा और भाई घर पर नहीं दिखे हैं।

सजल की बहू और कूचबिहार-2 प्रखंड पंचायत समिति अध्यक्ष गायत्री सरकार भी नहीं दिखीं।

--आईएएनएस