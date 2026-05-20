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कर्नाटक : बेलगावी में शिवानंद नीलन्ना के खिलाफ करोड़ों रुपए के निवेश धोखाधड़ी का पहला केस दर्ज

36% ब्याज का लालच देकर निवेशकों से लाखों रुपये लेने का आरोप
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Dainik Hawk·
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May 20, 2026, 04:38 AM
कर्नाटक : बेलगावी में शिवानंद नीलन्ना के खिलाफ करोड़ों रुपए के निवेश धोखाधड़ी का पहला केस दर्ज

बेलगावी: बेलगावी जिले के कागवाड़ पुलिस स्टेशन में मंगलवार को 'शिवम एसोसिएट्स' के मालिक शिवानंद नीलन्ना के खिलाफ निवेशकों को करोड़ों रुपए का चूना लगाने के आरोप में पहली निजी शिकायत दर्ज की गई है। इस मामले ने स्थानीय स्तर पर सनसनी मचा दी है क्योंकि शिवानंद नीलन्ना पर पहले से ही बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के आरोप लग रहे थे।

शिकायतकर्ता कृष्णा अप्पन्ना अपराज ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि शिवानंद नीलन्ना ने उन्हें 36 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का लालच देकर 5 लाख रुपए का निवेश करवाया। अपराज ने बताया कि अप्रैल महीने में उन्होंने अलग-अलग चरणों में कुल 5 लाख रुपए शिवम एसोसिएट्स में जमा किए थे। कंपनी ने नियमित ब्याज और समय पर मूलधन लौटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बाद न तो ब्याज मिला और न ही मूलधन वापस किया गया।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि जब निवेशक पैसे मांगने गए तो आरोपियों ने टाल-मटोल का रवैया अपनाया और बाद में संपर्क करना ही बंद कर दिया। अपराज ने इसे स्पष्ट धोखाधड़ी बताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिवानंद नीलन्ना के खिलाफ कागवाड़ पुलिस स्टेशन में दर्ज होने वाला पहला आधिकारिक केस है। सूत्रों के अनुसार, शिवानंद नीलन्ना और उनकी कंपनी पर कई अन्य निवेशकों ने भी लाखों-करोड़ों रुपए गंवाने की शिकायतें की हैं। इस पूरे प्रकरण की जांच अब सीआईडी (अपराध जांच विभाग) ने अपने हाथ में ले ली है। सीआईडी की टीम पिछले कई दिनों से इस मामले में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी और पूछताछ कर रही है।

कागवाड़ पुलिस ने शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है और शीघ्र ही आरोपी से पूछताछ की जाएगी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने अन्य प्रभावित निवेशकों से भी आगे आकर शिकायत दर्ज कराने की अपील की है।

इस मामले में पुलिस और सीआईडी की संयुक्त जांच जारी है।

--आईएएनएस

एससीएच

 

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