Crime Against Minor : बेलगावी में नाबालिग से दुष्कर्म, दो आरोपी गिरफ्तार

बेलगावी (कर्नाटक): कर्नाटक के बेलगावी जिले में मंगलवार को एक 13 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार किए गए लोगों का नाम मणिकांठा दिन्निमणि और इरन्ना संकम्मनवर है। पुलिस ने बताया कि एक आरोपी ने लड़की के साथ मारपीट की, जबकि दूसरे ने पहरा देकर इस घटना में उसका साथ दिया।

यह घटना मुरागोडा पुलिस थाने में दर्ज की गई। पुलिस के अनुसार, सातवीं कक्षा की छात्रा का कथित तौर पर अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया गया जब वह आटा चक्की से लौट रही थी। तभी आरोपी उसको पास के गन्ने के खेत में खींचकर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया।

यह घटना देर से सामने आई क्योंकि पीड़िता के परिवार को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस स्थान पर घटना को अंजाम दिया गया, पीड़िता का घर उससे महज 200 मीटर की दूरी पर ही है।

सोमवार (1 दिसंबर) को दर्ज शिकायत के बाद, मुरगोड पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

बेलगावी के एसपी भीमाशंकर गुलेड़ ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि शिकायत दर्ज होते ही पुलिस अधिकारियों ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। हमने मामले की जांच के लिए एक महिला पुलिस अधिकारी को तैनात किया है। आरोपी मणिकांठा और इरन्ना को जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा।

एसपी ने कहा कि हम यह पता लगाने के लिए जांच करेंगे कि शिकायत देर से क्यों दर्ज कराई गई। हालांकि, माना जा रहा है कि पीड़ित सदमे में होगी, जिसके चलते वह परिजनों को घटना की जानकारी नहीं दे सकी।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर हम पीड़िता को सुरक्षा देंगे। पुलिस ने मामले में समझौता करने की कोशिश नहीं की है। खासकर पोस्को मामलों में पुलिस सतर्क है। यह समझौता करने लायक मामला नहीं है।