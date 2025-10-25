Modi Super Fan : पीएम मोदी का जबरा फैन, भगवान हनुमान की वेशभूषा में 160 रैलियों में हुआ शामिल

बेगूसराय: पीएम मोदी के यूं तो देशभर में करोड़ों फैन हैं, लेकिन एक जबरा फैन है जो पीएम मोदी की रैलियों में शामिल होने के लिए भगवान हनुमान के गेटअप में पहुंचता है। पीएम मोदी शुक्रवार को बिहार दौरे पर थे। बेगूसराय में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। यहां पीएम मोदी को सुनने के लिए उनका जबरा फैन श्रवण शाह भी पहुंचा।

श्रवण शाह ने पीएम मोदी की 160 रैलियों में हिस्सा लिया है। वे रैलियों में भगवान हनुमान की वेशभूषा में जाते हैं, क्योंकि वे पीएम मोदी को श्री राम मानते हैं।

बेगूसराय में उनके एक हाथ में "नमो भाजपा" लिखा हुआ गदा था और सिर पर कमल के आकार की फुलाने वाली टोपी। उनके दूसरे हाथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों वाला एक बैनर भी था।

श्रवण ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी की 160वीं रैली है, जिसमें मैंने हिस्सा लिया है। पीएम मोदी ने बिहार में कई विकास कार्य किए हैं और राज्य की प्रगति के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।

उन्होंने आगे कहा कि मैं उनके लिए पूरे देश में नंगे पैर चलता हूं। प्रधानमंत्री ने गरीबों और महिलाओं सहित सभी के लिए अथक प्रयास किए हैं। वे पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो एक गरीब परिवार में जन्मे हैं और आम लोगों के संघर्षों को सही मायने में समझते हैं।

श्रवण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी तारीफ की और कहा कि न केवल प्रधानमंत्री मोदी, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। जब वे सत्ता में आए थे, तब बिहार की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं। पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार का कायाकल्प कर दिया है। इस बार भी एनडीए भारी बहुमत से जीतेगा। मैं नीतीश कुमार को अभी से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि वे फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे।

बेगूसराय में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जंगल राज के दौर के नेताओं को सिर्फ अपने परिवारों की चिंता थी, जिन्होंने बिहार के युवाओं का जीवन बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार को समृद्ध बनाया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बिहार के लोगों को अब राजद के चुनाव चिह्न लालटेन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उनके मोबाइल फोन में टॉर्च है।