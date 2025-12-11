Begusarai Murder : बेगूसराय में कपड़ा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या, राजद ने कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल

भारत समाचार

Dec 11, 2025, 08:58 AM
बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय जिले के वीरपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार को अज्ञात अपराधियों ने एक कपड़ा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। बेगूसराय जिले में पिछले दो दिन में हत्या की यह दूसरी घटना है।

पुलिस के अनुसार, घटना वीरपुर थाना क्षेत्र के परबंदा बाबा स्थान के पास की है। अपराधियों ने सुबह कपड़ा व्यवसायी मोहम्मद शहजाद की गोली मारकर हत्या की। बताया जाता है कि शहजाद सुबह अपनी बाइक से अपने घर पिपरा दौदराज गांव से वीरपुर स्थित अपनी दुकान जा रहा था, तभी अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। बाद में अपराधी हथियार लहराते फरार हो गए।

इधर, घटना की सूचना मिलने के बाद वीरपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। वीरपुर के थाना प्रभारी रविन्द्र कुमार ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया इस घटना के पीछे आपसी विवाद का मामला सामने आ रहा है। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

इससे पहले, बेगूसराय में बुधवार को जदयू के एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बेगूसराय जिले के छौड़ाही थाना क्षेत्र के बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर नीलेश कुमार को गोली मारी। बताया जाता है कि छौड़ाही थाना अंतर्गत पीर नगर गांव निवासी नीलेश कुमार घर में सोए हुए थे तभी तीन बाइक पर सवार होकर आए अपराधियों ने बिना कुछ बोले ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। नीलेश कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

इधर, राजद ने अब कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया है। राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि पहले भी एनडीए की सरकार थी। उस समय भी हत्या का दौर जारी था और आज भी वही दौर जारी है। इस सरकार के बने अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन 50 से अधिक हत्या की घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि जिनके हाथ में शासन की बागडोर है, उन्हें कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी भी है। एक्शन में समानता होनी चाहिए। अपराधी किसी जाति और धर्म का नहीं होता है।

