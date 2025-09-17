Beed Railway Line : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीड में अमलनेर-बीड रेलवे लाइन का उद्घाटन किया

बीड: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को अमलनेर-बीड रेलवे लाइन का उद्घाटन किया और बीड से अहिल्यानगर के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाई।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बीड में रेलवे की शुरुआत लंबे समय से चले आ रहे सपने का सच होना है। यह परियोजना गोपीनाथराव मुंडे और पूर्व सांसद केशरकाकू क्षीरसागर की दूरदर्शिता का परिणाम है, जिनकी मेहनत और संघर्ष के कारण आज यह सपना साकार हुआ।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, "बीड के रेलवे का सपना साकार होने का श्रेय गोपीनाथराव मुंडे को जाता है, जिनके संघर्ष और प्रयासों के बिना यह संभव नहीं होता। यह रेलवे लाइन उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।"

इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, जो बीड जिले के पालक मंत्री भी हैं और पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे समेत कई अन्य प्रमुख नेता उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, "17 सितंबर का दिन मराठवाड़ा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। इसी दिन, यह ऐतिहासिक रेलवे परियोजना बीड के नागरिकों की सेवा में समर्पित की जा रही है, जो इस दिन को और भी खास बना रहा है।"

मुख्यमंत्री ने बताया कि 2014 के बाद, केन्द्र और राज्य सरकारों ने इस परियोजना को तेज़ी से पूरा करने के लिए मिलकर काम किया। उन्होंने कहा, "पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने मराठवाड़ा में रेलवे परियोजनाओं के लिए 21,000 करोड़ रुपए आवंटित किए, जबकि पिछले 10 वर्षों में केवल 450 करोड़ रुपए ही मिले थे। यह सार्वजनिक और रणनीतिक सहयोग का परिणाम है, जो आज बीड और मराठवाड़ा के लोगों के लिए रेलवे के सपने को साकार कर रहा है।"

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, "रेलवे का आना सिर्फ ट्रेन का आना नहीं है, यह एक विकास के रास्ते के रूप में कार्य करेगा।"