Basti Encounter : बस्ती में पुलिस और चेन स्नैचर में मुठभेड़, गोली लगने से घायल

बस्ती: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। यह मुठभेड़ कलवारी थाना क्षेत्र के मांझा इलाके में शनिवार देर रात हुई। इसमें एक अपराधी घायल हो गया।

चैन स्नैचिंग और एटीएम फ्रॉड को अंजाम देने वाले अपराधियों का पीछा करते-करते पुलिस मांझा क्षेत्र पहुंची, जहां अपराधियों ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं, जिसमें अपराधी के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है।

मुठभेड़ के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी और थानाध्यक्ष कलवारी गजेंद्र सिंह बाल-बाल बच गए। उनके साथ बड़ेबन चौकी प्रभारी जितेंद्र सिंह, सदर कोतवाल दिनेश चंद्र और अन्य पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद थे। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर कुल तीन अपराधियों को अवैध असलहों के साथ दबोच लिया। पकड़े गए बदमाशों से पुलिस को कई महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद है, जो हाल ही में क्षेत्र में बढ़ रही स्नैचिंग और एटीएम धोखाधड़ी की घटनाओं से जुड़ सकते हैं।

बस्ती के अपर पुलिस अधीक्षक श्यामकांत ने बताया कि पुलिस मुठभेड़ के बाद एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। उसके पास से अवैध तमंचा और बाइक बरामद की गई है। थाना कलवारी में एटीएम फ्रॉड को लेकर मुकदमा लिखा गया था और बस्ती कोतवाली में चेन स्नैचिंग का मामला दर्ज हुआ था। इन मामलों में वह अभियुक्त था।

उन्होंने बताया कि आरोपी लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। मुखबिर की तरफ से इसके इलाके में मौजूद होने की सूचना मिली थी। इसके बाद इलाके की घेराबंदी की गई और उसे सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी । इस मामले की जांच की जा रही है।

